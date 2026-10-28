Pompalı tüfekle ateş açmaya kalktı, önüne geçen şahıs durdurdu

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Ankara’nın Mamak ilçesinde gece saatlerinde başlayan tartışma az daha ölümle bitiyordu. Sokak ortasında başlayan sözlü kavga kısa sürede büyürken, taraflardan biri yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açmaya yeltendi.

"BENİ VUR"

O sırada kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi silahın önüne geçip "Beni vur" diyerek saldırgana engel oldu. Karşısındaki kişinin tepkisi üzerine neye uğradığını şaşıran şahıs ateş etmeden kaçarken, yaşanan o tehlikeli anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: Haberler.com