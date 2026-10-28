Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kanalizasyon çalışmasında toprak göçtü! 1 işçi hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kanalizasyon çalışmasında toprak göçtü! 1 işçi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın’ın İncirliova ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen toprak göçmesinde bir işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İncirliova’da iş makinesiyle sürdürülen kanalizasyon çalışmasında meydana gelen göçük can aldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

ÇALIŞMA SIRASINDA TOPRAK GÖÇTÜ

Olay, İncirliova Hacıaliobası Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yüklenici firma tarafından iş makinesiyle kanalizasyon çalışması yapıldığı sırada toprak göçtü. Göçük nedeniyle bir işçi toprak altında kaldı.

İŞÇİ KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, toprak altında kalan işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ekiplerin göçüğün meydana geldiği bölgedeki çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 52 sitede yayınlandı.
İsrail'de seçim günü dikkat çeken görüntü! Fenomenden Netanyahu'ya destek

Seçimde tarafını belli edip destek istedi
Lüks restoranda akılalmaz olay! Peçete için 150 bin dolar istediler

Sevgilisiyle lüks bir restorana gitti, kendini çöplükte buldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belgrad’da İsrail Büyükelçiliğine saldırı! Çocuk yaştaki saldırgan öldürüldü

İsrail Büyükelçiliğine saldırı! Zamanlama manidar
Aziz Yıldırım'dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı! Son durumu belli oldu

Gece yarısı korkutan haber! Son durumu belli oldu
Öldü denilen bebek morgda 4 saat geçirdi! Sonrası daha da korkunç

Öldü denilen bebek morgda 4 saat geçirdi! Sonrası daha da korkunç
Ankara'da bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti

Türkiye'de bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti
Eda Biçim’in değişimi dikkat çekti: Dört ayda 20 kilo verdi

Dört ayda 20 kilo verdi! Paris pozları nefes kesti
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler

Korumaya o görüntüler soruldu! Sarıgül'ü bitirecek sözler

Galatasaray'da Rus ruleti tuttu! Aleksey Batrakov herkesi şaşırttı

Rus ruleti tuttu!