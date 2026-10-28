Kanalizasyon çalışmasında toprak göçtü! 1 işçi hayatını kaybetti

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İncirliova’da iş makinesiyle sürdürülen kanalizasyon çalışmasında meydana gelen göçük can aldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

ÇALIŞMA SIRASINDA TOPRAK GÖÇTÜ

Olay, İncirliova Hacıaliobası Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yüklenici firma tarafından iş makinesiyle kanalizasyon çalışması yapıldığı sırada toprak göçtü. Göçük nedeniyle bir işçi toprak altında kaldı.

İŞÇİ KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, toprak altında kalan işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ekiplerin göçüğün meydana geldiği bölgedeki çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı