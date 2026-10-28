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Yanlış okumadınız! Aynı gün 30 dakika arayla iki farklı maça çıkacaklar

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Yanlış okumadınız! Aynı gün 30 dakika arayla iki farklı maça çıkacaklar
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İskoçya'nın bölgesel lig ekiplerinden Johnstone Burgh, futbol dünyasında ender rastlanan bir durumla karşı karşıya kaldı. İskoç ekibi, 21 Kasım Cumartesi günü iki farklı kupa maçına yalnızca 30 dakika arayla başlayacak. Kulüp, fikstürde değişiklik yapılmaması üzerine iki karşılaşmaya da farklı kadrolarla çıkma kararı aldı.

  • İskoçya temsilcisi Johnstone Burgh, 21 Kasım Cumartesi günü Türkiye saatiyle 17.30'da İskoçya Communities Kupası'nda Tayport ile, 18.00'de ise Lowland Lig Kupası'nda Dunipace ile karşılaşacak.
  • Kulüp, maçlardan birinin farklı tarihte oynanması ve bilet gelirlerinden alacağı paydan feragat edilmesi yönünde girişimde bulundu, ancak maç programında değişiklik yapılmadı.
  • Johnstone Burgh, aynı gün 30 dakika arayla başlayacak iki kupa maçına iki ayrı kadroyla çıkacak.

İskoçya temsilcisi Johnstone Burgh, 21 Kasım Cumartesi günü iki ayrı organizasyonda mücadele edecek. Kulübün açıklamasına göre Johnstone Burgh, Türkiye saatiyle 17.30'da (yerel saatle 14.30) İskoçya Communities Kupası'nda Tayport ile karşılaşacak.

İlk maçın başlamasından yalnızca 30 dakika sonra, Türkiye saatiyle 18.00'de (yerel saatle 15.00) Lowland Lig Kupası'nda Dunipace karşısına çıkacak.

FİKSTÜRÜ DEĞİŞTİRMEK İÇİN GİRİŞİMDE BULUNDULAR

Johnstone Burgh yönetimi, iki karşılaşmanın aynı güne denk gelmesi üzerine yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi. Kulüp, maçlardan birinin farklı bir tarihte oynanmasını teklif etti. Ayrıca fikstür değişikliğinin yaratabileceği olumsuzlukları azaltmak amacıyla bilet gelirlerinden alacağı paydan vazgeçmeyi de önerdi.

Johnstone Burgh tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca maç programındaki değişikliğin yaratabileceği olumsuzlukları telafi etmeye yardımcı olmak adına, bilet gelirlerinden alacağımız paydan feragat etmeyi de önerdik."

İKİ MAÇA İKİ AYRI KADROYLA ÇIKACAKLAR

Kulübün girişimlerine rağmen maç programında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bunun üzerine Johnstone Burgh, aynı gün oynanacak iki kupa karşılaşmasına farklı futbolcu gruplarından oluşan iki ayrı kadroyla çıkacağını duyurdu. Böylece İskoç ekibi, aynı gün yalnızca yarım saat arayla başlayacak iki resmi maçta mücadele edecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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