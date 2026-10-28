Fuhuş operasyonunda dudak uçuklatan detay! 148 milyon TL'lik trafik

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Fuhuş operasyonunda Eskişehir, İstanbul, Ankara, Kastamonu ve Nevşehir'de eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 18 kişinin tutuklandığı soruşturmada, şüphelilerin ifadeleri, müşteri yazışmaları ve banka hesapları mercek altına alındı.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa aracılık ve yer temin edilmesine yönelik kapsamlı bir soruşturma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, yerli ve yabancı uyruklu çok sayıda kadının para karşılığında cinsel ilişki amacıyla Eskişehir'e getirildiği, otel, apart ve evlerde konaklatıldığı belirlendi. 23 Ekim'de 5 ilde düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı.

MAĞDUR KADININ İFADESİ DOSYAYA GİRDİ

Soruşturmada mağdur olarak dinlenen Fas uyruklu N.E.H., 2021 yılında Türkiye'ye geldiğini ve Özbekistan uyruklu bir kadın aracılığıyla 'Gürcan Otomotiv' rumuzlu telefon hattını kullanan kişiyle tanıştığını anlattı. N.E.H., söz konusu kişinin kendisine müşteri bulacağını, müşterilere ulaşımını sağlayacağını ve elde edilen kazancın yarısını vereceğini söylediğini ifade etti. Dosyada ayrıca 24 Nisan 2026'da 'SELEN', 7 Mayıs 2026'da ise 'Selin' rumuzuyla verilen ilanlar üzerinden müşteri arayan yabancı uyruklu kadınların Hangover Otel'de müşteriye giderken yakalandıkları bilgisi yer aldı.

WHATSAPP GRUPLARINDA FİYAT LİSTESİ HAZIRLAMIŞLAR

Dijital materyallerin incelenmesiyle organizasyonun işleyişine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Şüphelilerin internet sitelerinde farklı rumuzlarla ilan verdiği, müşterilerle WhatsApp grupları üzerinden iletişim kurduğu belirlendi. Görüşmeler için 1 saat, 2 saat, 3 saat ve gecelik olmak üzere ayrı fiyat listeleri hazırlandığı, ulaşım hizmetleri için de taksi ve transfer ücreti istendiği tespit edildi.

ŞÜPHELİNİN SAVUNMASINDA 'ALBERTO' DETAYI

Şüphelilerden M.T., ifadesinde WhatsApp yazışmalarındaki adreslerin 'Alberto' isimli kişi tarafından gönderildiğini öne sürdü. M.T., kadınlara müşteri bulmadığını, yalnızca kendisine iletilen konumlara ulaşım sağladığını savundu. Müşterilerin ise Alberto isimli WhatsApp grubundan geldiğini iddia etti.

BANKA HESAPLARINDA 148 MİLYON TL'LİK HAREKETLİLİK

Operasyonun en çarpıcı ayrıntısı mali incelemelerde ortaya çıktı. Şüphelilerin kullandığı banka hesaplarında 2 Ocak ile 14 Eylül 2026 tarihleri arasında toplam 148 milyon 475 bin 595 lira 20 kuruşluk para hareketliliği tespit edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı