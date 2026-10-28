Mersin'in Mut ilçesinde kuşların peşinden giden tilki minarede görüntülendi

Mersin'in Mut ilçesinde kuşların peşinden giden tilki minarede görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Mut ilçesinde Hamam Mahallesi'ndeki Karatahta Camisi'nin minaresine kuşların peşinden giden bir tilki çıktı. Mahalleli o anları cep telefonuyla görüntüledi; tilki bir süre sonra inerek gözden kayboldu.
MERSİN'in Mut ilçesinde kuşların peşinden giderken minareye çıkan bir tilki cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Mut ilçesinde kuşların peşine takılan bir tilki, Hamam Mahallesi'ndeki Karatahta Camisi'nin minaresine çıktı. Durumu fark eden mahalleli o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bir süre minarede duran tilki daha sonra inerek gözden kayboldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı