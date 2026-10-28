Mersin'in Mut ilçesinde kuşların peşinden giden tilki minarede görüntülendi

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MERSİN'in Mut ilçesinde kuşların peşinden giderken minareye çıkan bir tilki cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Mut ilçesinde kuşların peşine takılan bir tilki, Hamam Mahallesi'ndeki Karatahta Camisi'nin minaresine çıktı. Durumu fark eden mahalleli o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bir süre minarede duran tilki daha sonra inerek gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı