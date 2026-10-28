Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Mersin'in Mut ilçesinde kuşların peşinden giden tilki minarede görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Mut ilçesinde kuşların peşinden giden tilki minarede görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Mut ilçesinde Hamam Mahallesi'ndeki Karatahta Camisi'nin minaresine kuşların peşinden giden bir tilki çıktı. Mahalleli o anları cep telefonuyla görüntüledi; tilki bir süre sonra inerek gözden kayboldu.

MERSİN'in Mut ilçesinde kuşların peşinden giderken minareye çıkan bir tilki cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Mut ilçesinde kuşların peşine takılan bir tilki, Hamam Mahallesi'ndeki Karatahta Camisi'nin minaresine çıktı. Durumu fark eden mahalleli o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bir süre minarede duran tilki daha sonra inerek gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Feyza Altun’dan Dilan Polat’la buluşma itirafı: Keşke görüşmeseydim

Feyza Altun bu kareden pişman: Keşke görüşmeseydim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Husiler rafineriyi vurdu, petrol fiyatları uçuşa geçti

Bir hamleyle piyasaları yangın yerine çevirdiler
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar

Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
18 milyon emeklinin gözü bu haberde! Yeni planın detayları belli oldu

Milyonlarca emekliye müjde! Maaş hesabı sil baştan değişiyor
Yardım teklifini 'Acemi değiliz' diyerek reddetti, 2 dakika sonra kaza yaptı! O anlar kask kamerasında

"Acemi değiliz" dedi, 2 dakika sonra kendini asfaltta buldu
Adana'da 15 yaşındaki oğlu başından vurulan babadan haraç iddiası: 7-8 milyon lira verdim, hâlâ tehdit ediyorlar

Evini sattı, milyonlar verdi! 15 yaşındaki oğlu başından vuruldu
ABD'nin İran'a yeni saldırı hazırlığı iddiası! WSJ: Ara seçimlerin ardından kısa ve yoğun bir harekat düzenleyebilir

Üslerden askerler tahliye ediliyor! ABD'nin İran planı sızdı
İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör

İlk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açtığı teknik direktör