Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Van'da trafik kazasında yaralanan polis memuru Tayfun Akalan şehit oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'da trafik kazasında yaralanan polis memuru Tayfun Akalan şehit oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Tayfun Akalan, geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

(ANKARA) - Van Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Tayfun Akalan, geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Akalan için sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında, "Van Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Tayfun Akalan, meydana gelen trafik kazasında yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Görüntüler İzmir'den! Mezarlık yakınında zıpladılar

Görüntüler Türkiye'den! Mezarlık yakınında zıpladılar
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel anlattı! Mustafa Sarıgül gözyaşlarını tutamamış

Suçlamaların odağındaki Sarıgül soluğu Özgür Özel'in yanında almış
Akıl alır gibi değil! 65 bin kişi bunu izlemek için toplandı

Akıl alır gibi değil! 65 bin kişi bunu izlemek için toplandı
Sağlık Bakanlığında tartışma yaratan atama! Ergün Yolcu üniversiteden izin alamayınca vazgeçildi

Sağlık Bakanlığında tartışma yaratan atama! Saatler sonra iptal edildi
Sibirya'da esir düşen Sivaslı yüzbaşının belgeleri 110 yıl sonra torununa ulaştı: 'Tek bir cevap bile alamadım'

Sibirya'da annesinden haber bekledi! 110 yıl sonra torununa ulaştı
Yatak görüntülerini kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar

Görüntüleri kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Adana'da 15 yaşındaki oğlu başından vurulan babadan haraç iddiası: 7-8 milyon lira verdim, hâlâ tehdit ediyorlar

Evini sattı, milyonlar verdi! 15 yaşındaki oğlu başından vuruldu
Çağatay Ulusoy'un kardeşini görenler şaşkın! İkizi sananlar var

Ünlü oyuncunun kardeşi ortaya çıktı! Görenler ikizi sanıyor