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Gaziantep'te sağanak yolları göle çevirdi, çok sayıda trafik kazası meydana geldi

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Gaziantep'te sağanak yolları göle çevirdi, çok sayıda trafik kazası meydana geldi Haber Videosunu İzle
Gaziantep'te sağanak yolları göle çevirdi, çok sayıda trafik kazası meydana geldi
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Gaziantep'te öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintisi ile bazı noktalarda küçük çaplı sele neden oldu. Kent merkezi ve otoyolda maddi hasarlı, yaralanmalı trafik kazaları yaşandı; yağışın hafta sonuna kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Gaziantep'te etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentin farklı noktalarında yollar göle döndü, çok sayıda kaza meydana geldi, bazı noktalarda ise küçük çaplı sel oluştu.

Gaziantep'te öğle saatlerinden sonra sağanak etkili oldu. Kısa sürede etkisini arttıran yoğun yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı noktalarda ise küçük çaplı sel oluştu. Yağış nedeniyle özellikle otoyolda ve kent merkezinde pek çok bölgede ise maddi hasarlı ve yaralanmalı trafik kazaları meydana geldi.

Kentte yağışın etkisini hafta sonuna kadar aralıklarla sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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