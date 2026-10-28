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Ankara Polatlı'da kaldırım işçileri kavga etti, diğer işçiler ayırdı

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Ankara Polatlı'da kaldırım işçileri kavga etti, diğer işçiler ayırdı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen taşeron firmanın Polatlı'da yaklaşık 2 haftadır sürdürdüğü kaldırım çalışmaları sırasında işçiler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Diğer işçilerin araya girmesiyle sona eren kavgada yaşananlar kameraya yansıdı.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde kaldırım çalışması yapan taşeron firma işçileri arasında kavga çıktı. Kavga, diğer işçilerin araya girmesiyle sona erdi.

Olay, Polatlı ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen taşeron firmanın yaklaşık 2 haftadır sürdürdüğü kaldırım çalışmaları sırasında işçiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda işçiler birbirine girdi. Diğer işçilerin araya girmesiyle kavga sona erdi. Yaşananlar kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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