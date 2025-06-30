Seferihisar'da alevler evlere yaklaştı! 1 mahalle tahliye edildi

Seferihisar'da alevler evlere yaklaştı! 1 mahalle tahliye edildi
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Seferihisar'da alevler evlere yaklaştı! 1 mahalle tahliye edildi
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangınında alevler şiddetli rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına sıçradı. Birçok yazlık ev zarar görürken, Atatürk Mahallesi tahliye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarında sorumluluğu olduğu belirlenen 31 kişinin gözaltına alındığını, 10 kişinin tutuklandığını açıkladı.

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki orman yangınında alevlerin yaklaştığı Atatürk Mahallesi tahliye ediliyor. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından anons ve düdüklerle uyarılan mahalle sakinleri, panikle evlerini terk etti.

YANGINDA 1 MAHALLE DAHA TAHLİYE EDİLDİ

Menderes ilçesi ve Seferihisar ilçesi sınırlarında dün başlayan yangın, ikinci gününde de etkili olmayı sürdürüyor. Şiddetli rüzgarın etkisi ile yerleşim alanlarında da sıçrayan yangın, dün onlarca yazlık evi küle çevirdi. Bugün de akşam saatlerinde Doğanbey Atatürk Mahallesi'nde bulunan evlere alevler yaklaştı. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından anonslarla ve düdüklerle uyarılan mahalle sakinleri panik içerisinde evlerini terk etti.

Seferihisar'da alevler evlere yaklaştı! 1 mahalle tahliye edildi

"ÇOK ALIŞMIŞTIK BURALARA"

Evini tahliye eden vatandaşlardan Necati Karaçalı, "Üzülüyoruz, çok üzülüyoruz. Çok alışmıştık buralara. Ekipler tahliye etmemizi istediler boşaltın dediler şimdi boşaltıyoruz evleri" diye konuştu. Araçlarına binen vatandaşlar mahalle çıkışında adeta konvoy oluşturdu. Jandarma ekipleri ve mahalle sakinleri geçişleri güvenli bir şekilde sağladı. Öte yandan jandarma ekipleri evlerde kalan hayvanları da kurtardı.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kabine sonrası yaptığı açıklamada, yangınların neredeyse tamamının insan kaynaklı olduğunu belirtti. Erdoğan şunları söyledi: "Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte orman yangınlarında artış yaşanmaya başladı. 1 Haziran'dan bu yana 1516 yangın çıktı. 1507'si kontrol altına alındı. Uçak ve helikopterlerimiz 33 bin 200 ton su attı. Sorumluluğu olduğu tespit edilen 31 kişi gözaltına alındı. 10'u tutulandı, 10 kişi adli tedbirle serbest bırakıldı. İzmir, Menderes, Seferihisar, Makina Akhisar, Muğla Bodrum'daki yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor. Sakarya-Bilecik'teki yangınlar kısmen kontrol altına alındı."

Öte yandan Yurdun farklı bölgelerinde başlayan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri başta olmak üzere, Manisa ve Antalya'da da yangınlara müdahaleler sürerken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan son duruma ilişkin bilgiler geldi.

Seferihisar'da alevler evlere yaklaştı! 1 mahalle tahliye edildi

İKİ KENT İÇİN FLAŞ KARAR

Yerlikaya orman yangınlarının vurduğu 2 ilde 'Genel Hayata Etkililik Kararı' alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, "İzmir, Bilecik ve Hatay'da meydana gelen orman yangınları sonrası 50 binin üzerinde vatandaşımız geçici olarak güvenli bölgelere alındı. İlk belirlemelere göre; Bilecik'te 64 konut, 3 iş yeri ve 20 ahır; İzmir'de 132 konut ve 1 iş yeri hasar gördü. Bilecik ve İzmir illerimiz için 'Genel Hayata Etkililik Kararı' alındı" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Balıkesir, Bilecik ve Hatay'da meydana gelen orman yangınları sonrası 50 binin üzerinde vatandaşımız geçici olarak güvenli bölgelere alındı.

Seferihisar'da alevler evlere yaklaştı! 1 mahalle tahliye edildi

"60 MİLYON TL ACİL YARDIM ÖDENEĞİ GÖNDERİLDİ"

İlk belirlemelere göre; Bilecik'te 64 konut, 3 iş yeri ve 20 ahır; İzmir'de 132 konut ve 1 iş yeri hasar gördü. Bilecik ve İzmir illerimiz için 'Genel Hayata Etkililik Kararı" alındı. AFAD tarafından ilk etapta Bilecik Valiliğine 30 milyon TL, İzmir Valiliğine de 30 milyon TL olmak üzere toplam 60 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderildi. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla yangından etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır."

YANGINLARDA SON DURUM

Türkiye'nin birçok ilinde son günlerde çıkan yangınlar sonrası halk panik yaşarken, yangınlarla mücadele aralıksız bir şekilde sürdürülüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devam eden yangınlara ilişkin Manisa'nın Akhisar ilçesinde bilgilendirmelerde bulundu.

Seferihisar'da alevler evlere yaklaştı! 1 mahalle tahliye edildi

Hatay'da şiddetli rüzgar olduğunu ve bu sebeple yangına hava araçlarının müdahale edemediğini belirten Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Hatay Antakya'daki yangında çok ciddi bir rüzgar var. Arkadaşlarımız müdahale ediyorlar ancak hava araçlarını kaldıramıyoruz. Aydın Sultanhisar'da bugün öğle saatlerinde çıkan yangın sürüyor. Muğla'da da bir yangın var."

"12 YERLEŞİM YERİ TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ"

Şu anda Manisa Akhisar'da 3 uçak 7 helikopterle arkadaşlarımız konsantre olmuş vaziyetteler. 12 yerleşim yeri tedbir amaçlı tahliye edildi. Bu gece olmadan hayırlı haberler vermeyi umuyoruz.

Seferihisar'da alevler evlere yaklaştı! 1 mahalle tahliye edildi

MANİSA'DA 3 NOKTADA YANGIN ÇIKTI

Bakan Yumaklı açıklamalarının devamında, Manisa'da üç noktada çıkan yangının halen devam ettiğini söyledi. Aydın'daki yangına da müdahale edildiğini ifade etti.

İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri başta olmak üzere, yurdun farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Seferihisar'da alevler evlere yaklaştı! 1 mahalle tahliye edildi

KÖYLER AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde kontrol altına alınan orman yangınlarından zarar gören köylerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" olarak ilan edildiğini açıkladı.

Sözer, AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt ile Gölpazarı ilçesindeki yangın yönetim aracı önünde yaptığı açıklamada, Bilecik'in Gölpazarı ile Osmaneli ilçelerinde çıkan orman yangınlarının ekiplerin yoğun mücadelesi sonucunda ilerlemesinin durdurulduğunu söyledi.

Yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiğini anlatan Sözer, "Yangınlarda hayatını kaybeden herhangi bir insanımız bulunmamakta olup, ilimizde 51 kişi dumandan etkilenmiştir. Şu an itibarıyla hastanede 1 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Seferihisar'da alevler evlere yaklaştı! 1 mahalle tahliye edildi

Vali Sözer, yangının köydeki yerleşim alanlarına sıçraması ihtimalini dikkate alarak bölgede yaşayan 609 kişinin hayvanlarıyla güvenli bölgeye tahliye edildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerimizin yangından zarar gören köylerinde hızlı bir şekilde hasar ve zarar tespit çalışmalarını başlattık. 128 bina, 150 bağımsız bölümde yapılan hasar tespit sonuçlarına göre, 100 bina, 118 bağımsız bölüm hasar görmüş olup, bu bölümler içerisinde 64 konut, 3 iş yeri ve 20 ahırın yıkık veya ağır hasarlı olarak tespiti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından en seri şekilde yapılmıştır. Tespitler çerçevesinde Gölpazarı ilçemizin Köprücek, Tongurlar köyleri ile bağlılarında ve Osmaneli ilçemizin Soğucakpınar köyü ve bağlılarını İçişleri Bakanlığı onayıyla Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak ilan ettik. Evi yanan ve AFAD'dan hak sahibi olacak vatandaşlarımızın evlerini en kısa sürede yeniden inşa edeceğiz."

Sözer, zarar tespit çalışmalarının, AFAD ve Defterdarlık ekiplerinin koordinesinde devam ettiğini, çalışmaların gün içinde tamamlanacağını anlattı.

Seferihisar'da alevler evlere yaklaştı! 1 mahalle tahliye edildi

"NAKTİ DESTEKLERDE BULUNULACAK"

Yapılan tespitlerin ardından yangından zarar gören kişilere nakdi desteklerde de bulunacaklarına işaret eder Sözer, "Bu minvalde barınma ihtiyaçlarının karşılanması için konteyner talep eden vatandaşlarımıza konteyner kurulumlarını en kısa sürede tamamlayacağız." diye konuştu.

Sözer, konteynerlerin bölgeye ulaştırılmak üzere yolda olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Konteynerlere yerleşecek vatandaşlarımıza taşınma ve eşya yardımı olmak üzere toplam 72 bin lira, konteyner talep etmeyen ve kendi imkanlarıyla barınmak isteyen vatandaşlarımıza barınma, taşınma ve eşya yardımı kapsamında toplam 162 bin lira destekte bulunacağız. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız aracılığıyla da yangından etkilenen ailelerimize nakdi desteklerde bulunulacaktır. Yapılan ilk tespitlere göre yangından etkilenen bölgede küçükbaş ve büyükbaş hayvan telefi, arılı kovan ve tarım arazi üzerinde henüz hasadı yapılmamış ürün zararlarının olduğu belirlenmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri sahada faaliyetlerini yürütmektedir."

Seferihisar'da alevler evlere yaklaştı! 1 mahalle tahliye edildi

Bölgedeki yaraları sarmak amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından ilk etapta 30 milyon lira acil yardım ödeneğinin Valilik hesabına gönderildiğini hatırlatan Sözer, "Yangından zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun." ifadesini kullandı.

SAKARYA'DAN SIÇRAMIŞTI

Sakarya'nın Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda 27 Haziran Cuma günü çıkan ve Bilecik'in Gölpazarı ilçesine sıçrayan yangın, geniş alanda etkili olmuştu. Sakarya'nın Geyve ilçesinde etkili olan yangın da 28 Haziran'da rüzgarın etkisiyle Osmaneli tarafına sıçramıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSezer AYDOĞDU:

Geçen sene Bornova yandı bir hafta sonra reis yanan bölgeyi imara açtı. Umarım yine şeyleri yapmaz. Ülkemizde nere yandıysa hemen ranta çevrildi...

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Haber YorumlarıKaya Taş:

Orman yangınlarına sebebiyet veren tecavüzcülere ve insan öldürenlere idam gelsin

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Haber YorumlarıSedat A.:

Bir hafta önce Karaburun’da bazıyerler imara açıldı seneye de bu yanan yerler imara açılır Muğla'da ve İzmir’de yaka yaka orman kalmadı kalabalıktan yaşanmaz iki şehir oldu.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıSer_hat:

Yakan da yansın inşallah

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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Mahallenin adını değiştirin , ateşi çekiyordur kendine..

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