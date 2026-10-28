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Duyanlar şaşıp kalıyor! Aracını sucuk ile takas etti

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Duyanlar şaşıp kalıyor! Aracını sucuk ile takas etti
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Eskişehir'de ikinci el otomobil ticareti yapan bir galericinin, yaklaşık 100 bin TL değerindeki Lada marka aracını 100 kilogram dana sucuğu karşılığında takas etmesi renkli görüntülere sahne oldu.

  • Eskişehir Galericiler Sitesi'nde bir galeri işletmecisi, 26 AHP 589 plakalı Lada marka otomobilini yaklaşık 100 bin TL değerinde 100 kilogram dana sucuğu karşılığında takas etti.
  • Kilogramı 800 ila 2 bin TL arasında değişen sucuklar dükkandaki masalara dizildi ve yıkanarak hazırlanan otomobil yeni sahibine teslim edildi.
  • Galeri esnafı daha önce de benzer takas işlemleri yaptıklarını ve bu alışverişten memnun kaldığını dile getirdi.

Eskişehir Galericiler Sitesi'nde faaliyet gösteren ikinci el araç ticareti, sıra dışı bir alışverişe sahne oldu. Oto galeri işletmecisi F.Y., kaportasında çürükler bulunan 26 AHP 589 plakalı Lada marka otomobilini satılığa çıkardı. Aracın satışı sırasında nakit para yerine yapılan teklif ise görenleri şaşkına çevirdi.

100 KİLOGRAM DANA SUCUĞUNA ARABA DEVREDİLDİ

Kentte sucuk imalatı yapan Y. K. ile bir araya gelen galeri esnafı, yaklaşık 100 bin TL değerindeki otomobili için nakit para yerine sucuk takası teklifini kabul etti. Piyasa değeri kilogram başı 800 ila 2 bin TL arasında değişen toplam 100 kilogram dana sucuğu dükkandaki masalara dizilirken, yıkanarak hazırlanan otomobil yeni sahibine teslim edildi.

"SUCUK KARŞILIĞI DEĞİŞİYORUZ"

Sıra dışı ticaret hakkında konuşan sucuk üreticisi Y. K., "Sucuk karşılığı değişiyoruz. Kendi imalatımız, yüzde 100 dana sucuğu. Bugünkü ticaretimiz sucukla takas Lada oldu" ifadelerini kullandı. 

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞLAR 

Değeri yaklaşık 100 bin TL'ye denk gelen sucuklar karşılığında aracını devreden galeri esnafı F.Y. ise daha önce de benzer takaslar yaptıklarını belirterek alışverişten memnun kaldığını dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com
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