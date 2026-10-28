Fethiyespor-Eyüpspor maçı sağanak nedeniyle ertelendi, ilk yarı Eyüpspor 2-1 öndeydi

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Fethiyespor ile Eyüpspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maçı sağanak nedeniyle ertelendi.

Fethiye İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Eyüpspor 2-1 önde tamamladı.

İlk yarının sonlarında şiddetini artıran yağış devre arasında devam etti. Ara boyunca etkisini sürdüren yağmur nedeniyle Fethiye İlçe Stadı'nın büyük kısmı suyla doldu.

Aranın ardından orta hakem Birkan Altındaş ve yardımcıları ile takımların kaptanları sahaya çıkarak zemini kontrol etti. Bir süre sahada dolaşan hakem daha sonra tarafları içeriye davet etti.

Sahanın ikinci kez kontrol edilmesinin ardından futbol oynamaya elverişli olmadığı belirlendi. Statta müsabakanın ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

Kaynak: AA