2 donör vazgeçmişti ama o vazgeçmedi! Ahmet Cemal Harvard hayalini gerçekleştirebilecek

Harvard Üniversitesi’nden tam burslu kabul alan lösemi hastası Ahmet Cemal Müftüoğlugil, yaklaşık 1 ay süren yeni verici arayışının ardından sağlığına kavuşma yolunda önemli bir adım attı. Nakil ünitesinden çıkan genç, yeni eğitim yılında Harvard’da okula başlayacağını açıkladı.

BACAĞINDAKİ KIRMIZI NOKTALAR

İstanbul Kabataş Erkek Lisesi öğrencisi Müftüoğlugil, bacağında küçük kırmızı noktalar fark etmesi üzerine başvurduğu hastanede 13 Şubat’ta lösemi tanısı aldı. Lösemili Çocuklar Vakfı’na (LÖSEV) ait Ankara’daki LÖSANTE Hastanesi’nde tedavi altına alınan Müftüoğlugil, eğitimini aksatmadan liseyi bitirdi. Bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) Harvard Üniversitesi’nden tam burslu kabul aldı.

2 DONÖR BAĞIŞTAN VAZGEÇTİ

Kemoterapi tedavisinin ardından haziran ayında kemik iliği nakline hazır hale gelen Müftüoğlugil için yapılan taramalarda 2 tam uyumlu donör bulundu. Ancak her 2 donör de bağıştan vazgeçti. Büyük yıkım yaşayan Müftüoğlugil, biyoloji eğitimi için ABD’ye gitme hayalini ertelemek zorunda kaldı.

LÖSEV’in çağrısının ardından TÜRKÖK aracılığıyla yaklaşık 1 ay sonra yeni bir verici bulundu. Müftüoğlugil’e 8 Ekim’de kemik iliği nakli yapıldı.

“HARVARD SENİN, GURUR BİZİM”

Müftüoğlugil, dün nakil ünitesinden çıkarken sürpriz bir karşılamayla karşılaştı. LÖSEV’de tedavi görüp iyileşen, yaklaşık 20 şehirden gelen 60'tan fazla genç, sağlık çalışanları, arkadaşları ve ailesi, Müftüoğlugil’i turuncu balonlarla karşıladı. Karşılamada “Harvard senin, gurur bizim”, “Game over kanser, level geçildi” ve “Kök hücreyle filizlenen umutlar şimdi çiçek açıyor” yazılı pankartlar açıldı.

Müftüoğlugil, babasından kök hücre nakli yapılan lösemi hastası arkadaşı Celal Karadağ (19) ile birlikte nakil ünitesinden çıktı. Arkadaşları, Rafet El Roman’ın “Macera Dolu Amerika” şarkısını söyleyerek mutluluğa ortak oldu. Ardından hastane bahçesinde turuncu balonlar havaya uçuruldu.

“HAYALLERİMİN ÖNÜNDE HİÇBİR ENGEL KALMADI”

DHA’ya açıklama yapan Müftüoğlugil, donörlerin vazgeçmesiyle büyük üzüntü yaşadığını ancak umudunu kaybetmediğini anlattı. Müftüoğlugil, “Biz o süreçte bir çağrıda bulunmuştuk. Bu çağrımız sonucunda TÜRKÖK’e duyarlı bir vatandaşımız bağışta bulunmuş. Bu sayede nakil olma şansı elde ettim. (...) Kendimi çok çok daha iyi hissediyorum. Artık hayallerimin önünde hiçbir engel kalmadı. Seneye eğitime devam edebileceğim için kendimi çok şanslı hissediyorum” dedi.

Doktorlara, hemşirelere, LÖSEV’e ve tüm TÜRKÖK bağışçılarına teşekkür eden Müftüoğlugil, “Bu süreçte hepsinin desteğini arkamda bolca hissettim. O yüzden hepsine karşı çok minnettar hissediyorum” ifadelerini kullandı.

“HARVARD’DAN SONRA ÜLKEME DÖNMEK İSTİYORUM”

Harvard ile iletişim halinde olduğunu belirten Müftüoğlugil, kontrol sürecini tamamladıktan sonra gelecek yıl ağustos ayında eğitimine başlayacağını söyledi. Harvard’da lösemi farkındalığı için çalışmalarını sürdürmek istediğini belirten Müftüoğlugil, “Ben biyoloji okumak için gidiyorum. O yüzden biyoloji araştırmalarına devam etmek, bu konuda bilime katkıda bulunmak, insanlara katkıda bulunmak istiyorum. Ve tabii ki eğitimi tamamladıktan sonra da ülkeme geri dönüp burada çalışmalarıma devam etmek istiyorum” diye konuştu.

ÇAĞRININ ARDINDAN PEK ÇOK KİŞİ BAĞIŞÇI OLDU

Anne Aysun Müftüoğlugil de yapılan çağrının ardından çok sayıda kişinin bağışçı olduğunu belirterek, “Medyadaki haberler sayesinde birçok insana ulaştık ve yeni donörler oldu. Bu yeni donörlerden biri de Cemal’le uyumlu oldu. (...) Artık belirsizlik sonlandı. Harvard Cemal’in hayaliydi. Çok emek verdi. Şimdi de inşallah sağlığına kavuşunca önümüzdeki eğitim öğretim yılında orada eğitimine devam edecek” dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı