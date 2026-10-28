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Çorum’da otomobil ile cip çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

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Çorum’da otomobil ile cip çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı Haber Videosunu İzle
Çorum’da otomobil ile cip çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
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Çorum'un Alaca ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde Alaca-Yozgat kara yolu Koçhisar mevkiinde otomobilin karşı şeride geçerek ciple çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

OTOMOBİL İLE CİP ÇARPIŞTI

Kaza, Alaca-Yozgat kara yolu Koçhisar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 66 ABL 208 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek 34 FB 4234 plakalı Skoda marka cip ile çarpıştı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 YARALI VAR

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil istinat duvarına çarptı. İlk belirlemelere 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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