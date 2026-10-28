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Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma!

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Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma!
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Ağrı Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın’ın köyündeki mera arazisine ruhsatsız ev yaptırdığı ve 14 bin metrekarelik alanı haksız şekilde işgal ettiği kaymakamlıkça tescillenirken, Taşkın’ın durumu "Köydeki evlerin yüzde 80'i merada, bizim buralar böyle" diyerek savunması tepki çekti.

  • Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın'ın köyündeki mera arazisine ruhsatsız ev yaptırdığı ortaya çıktı.
  • Kadastro ekipleri, yaklaşık 2 futbol sahasına denk gelen 14 bin 405 metrekarelik mera alanının haksız şekilde işgal edildiğini tutanakla tespit etti.
  • Patnos Kaymakamlığı, Taşkın'ın mera üzerindeki haksız müdahalesinin menine karar verdi.

Ağrı’nın Patnos ilçesinde AK Partili Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın’ın köyündeki mera arazisine ruhsatsız ev yaptırdığı ortaya çıktı. Hakkında yürütülen soruşturmada kadastro ekiplerince mera alanına haksız müdahalede bulunulduğu tutanak altına alınırken, Taşkın’ın iddialara karşı yaptığı "Bizim buralar böyle" savunması şaşkınlık yarattı.

HER ŞEY VATANDAŞ ŞİKAYETİYLE BAŞLADI 

Bir vatandaşın, "Kamu gücünü kendi lehine kullanarak mera alanına yapı inşa etti, belediye araç ve işçilerini şahsi işinde kullanıyor" diyerek şikayette bulunması üzerine süreç başlatıldı. Patnos Kaymakamlığı'na siyasi baskı uygulandığı iddiaları üzerine şikayeti vekaleten komşu ilçe Tutak Kaymakamlığı işleme koydu.

Yeşillikler içindeki yol, kaçak malikaneye gidiyor. Abdulhalik Taşkın’ın kaçak malikanesi meranın tam ortasında...

İŞGAL EDİLEN ALAN 2 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Köyde inceleme yapan kadastro teknikerleri, yaklaşık 2 futbol sahasına denk gelen 14 bin 405 metrekarelik mera alanının haksız şekilde işgal edildiğini tespit ederek tutanak tuttu. Kaymakamlık ise "Mütecaviz Abdulhalik Taşkın’ın mera üzerindeki haksız müdahalesinin menine" resmi karar verdi.

"ŞATO FİLAN DEĞİL, BİZİM BURALAR BÖYLE"

Hakkındaki iddialara ve kaymakamlık kararına yanıt veren Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, şikayetçilerin işten çıkarılan eski belediye çalışanları olduğunu ileri sürerek kendisini şu sözlerle savundu: "Beni şikayet edenler daha önce belediyede çalışan ve işten çıkarılanlar, kuyruk acısı olduğu için iftira atıyorlar. Köydeki evlerin yüzde 80’i merada yapılmış, hangisi tapulu? Bizim buralar böyle. Belediyenin bir çivisi bile kullanılmadı. Öyle şato filan değil iki katlı 150 metrekare bir yer."

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Parsel parsel bölün bakalım ülke topraklarını. saraylar, villalar, şatoların yaptırın. sonunda sahip olacağımız bir mezar yeridir nasıl olsa.

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Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Herkesin kullandığı, örneğin toplu ulaşım araçlarında herkes ayakta giderken, kimse 5 kişilik yere yatıp uzanmıyor. Yoksa adamı zikerler. Şimdi aynı muamele buna yapılmalı...

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Haber Yorumlarıvedat cici:

şato değil doğru demiş uçak pisti falan da yok köy evi işte

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