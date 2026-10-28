Görüntü başkent Ankara'dan! Videoyu izleyen herkes bakanlığı etiketliyor

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bir vatandaşın, evindeki akvaryumu patlayınca beslediği Japon koi balıklarını ilçe sınırlarındaki gölete salması kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede viral olurken, duyarlı vatandaşlar doğal ekosisteme zarar verildiği gerekçesiyle olaya sert tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Görüntüleri izleyen kullanıcılar; Tarım ve Orman Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliği'ni etiketleyerek şahıs hakkında yasal işlem yapılması çağrısında bulundu. Koi balıklarının ait olmadıkları ekosistemlerde istilacı bir türe dönüşerek yerel balık popülasyonuna ve su altı yaşamına büyük zarar verebileceğini belirten uzmanlar ve vatandaşlar, durumun bir çevre suçu oluşturduğuna dikkat çekti.

Görüntülerin altına yapılan yorumlardan bazıları;