Görüntü başkent Ankara'dan! Videoyu izleyen herkes bakanlığı etiketliyor

Görüntü başkent Ankara'dan! Videoyu izleyen herkes bakanlığı etiketliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Elmadağ'da akvaryumu patladığı gerekçesiyle Japon koi balıklarını gölete bırakan bir vatandaşın görüntüleri büyük tepki toplarken; bakanlık ve valiliği etiketleyen vatandaşlar, ceza uygulanması için çağrıda bulundu.
Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bir vatandaşın, evindeki akvaryumu patlayınca beslediği Japon koi balıklarını ilçe sınırlarındaki gölete salması kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede viral olurken, duyarlı vatandaşlar doğal ekosisteme zarar verildiği gerekçesiyle olaya sert tepki gösterdi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Görüntüleri izleyen kullanıcılar; Tarım ve Orman Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliği'ni etiketleyerek şahıs hakkında yasal işlem yapılması çağrısında bulundu. Koi balıklarının ait olmadıkları ekosistemlerde istilacı bir türe dönüşerek yerel balık popülasyonuna ve su altı yaşamına büyük zarar verebileceğini belirten uzmanlar ve vatandaşlar, durumun bir çevre suçu oluşturduğuna dikkat çekti.
Görüntülerin altına yapılan yorumlardan bazıları;
- "Bu arkadaşa gerekli cezayı verelim. Bir daha kafasına göre bu işlemi yapamayacağını öğrensin."
- "Suç işliyor. Bu bir suç, umarım ceza alır. İstilacı bir tür diye geçiyor bu balıklar."
- "Endemik olmayan canlıyı başka bir habitata bırakmak büyük suç."