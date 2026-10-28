Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

e-Devlet'te 2027 için 71 milyon kullanıcı ve 10 bin hizmet hedefleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre e-Devlet'te kayıtlı kullanıcı sayısının 2027'de 71 milyona, kamu hizmeti sayısının 10 bine çıkarılması hedefleniyor. Eylül itibarıyla 1130 kurum ve kuruluşun 9 bin 436 hizmetine ulaşılırken hizmet kullanım oranı yüzde 76 oldu.

e-Devlet Kapısı'nda kayıtlı kullanıcı sayısının gelecek yıl 71 milyona, buraya entegre edilen kamu hizmetlerinin sayısının da 10 bine yükseltilmesi planlanıyor.

AA muhabirinin, 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, dijital kamu hizmetlerinin bütüncül, kullanıcı odaklı ve katılımcı bir yaklaşımla sunulmasının yaygınlaştırılması ve kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunulması ve bu yolla kullanımının artırılması hedefi kapsamında e-Devlet Kapısı'na yeni hizmetler dahil edildi.

e-Devlet Kapısı üzerinden, eylül ayı itibarıyla merkezi kamu kurumları, belediyeler ve iştirakleri, üniversiteler ve özel kurumlar dahil olmak üzere, 1130 kurum ve kuruluşun toplam 9 bin 436 hizmetine ulaşılabiliyor.

Mobil uygulamalar üzerinden de 5 bin 378 hizmete erişim sağlanabiliyor. Bu hizmetlerden söz konusu dönemde 69,8 milyona ulaşan kayıtlı kullanıcı istifade edebiliyor.

"Türkiye İstatistik Kurumu Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması"na göre e-Devlet hizmetlerini kullananların oranı yüzde 76'ya ulaştı.

Bu yıl sonu itibarıyla 70 milyonu bulması öngörülen kayıtlı kullanıcı sayısının, 2027'de 71 milyona çıkması, 2026 için 9 bin 500 olarak belirlenen e-Devlet Kapısı'ndan sunulan kamu hizmeti sayısının da gelecek yıl 10 bine çıkarılması hedefleniyor.

Sunulan hizmetlerin sadeleştirilmesi, bütünleştirilmesi ve olgunluğunun artırılması da amaçlanırken e-Devlet Kapısı üzerinden gelecek yıl toplam 9 bütünleşik hizmet sunumunun yapılması öngörülüyor.

Ayrıca, e-Devlet Kapısı'ndan sunulan mobil hizmet sayısının bu yıl sonuna kadar 6 bin 500'e, 2027'de ise 7 bin 500'e yükseltilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA
İsrail'deki Netanyahu'ya darbeyi Araplar vurdu! Koalisyonun kurulmasında kilit rolleri olacak

Netanyahu'ya büyük darbe vurdular! Koalisyon artık onlarsız olmaz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belçika'nın aradığı kokain şebekesi yöneticisi Zeytinburnu'nda yakalandı! 2 ton kokain bakır tozuna gizlenmiş

Bakır tozuna 2 ton kokain gizlemişler! O isim İstanbul'da çıktı
Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi

Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi
Bukele'nin tehdidine çete liderinden yanıt! Gerilim büyüyor

Devlet başkanı tehdit savurdu, çete lideri resmen meydan okudu
Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara evinde kalp krizi geçirdi, kurtarılamadı

Görevdeki kaymakam evinde fenalaştı! Hastanede kurtarılamadı
Feyza Altun’dan Dilan Polat’la buluşma itirafı: Keşke görüşmeseydim

Feyza Altun bu kareden pişman: Keşke görüşmeseydim
Eisenkot'tan Netanyahu'ya uyarı: İsrail'in güvenliğini kendi siyasi ihtiyaçların için kullanmaya cüret etme

İsrail'de seçimleri önde götüren isimden Netanyahu'ya sert uyarı
Ahmet Ümit'ten 'Sis ve Gece'yi izinsiz diziye uyarlayan İranlılara: Telif istemiyorum

Romanını izinsiz diziye çevirdiler! İstediği tek şey para değil