Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangında köy kül oldu, görüntüler korkunç

Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangında köy kül oldu, görüntüler korkunç
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Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangında köy kül oldu, görüntüler korkunç
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Sakarya'da dün başlayan ve 24 saatten fazladır süren orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'e sıçradı. Birçok köy boşaltıldı, vatandaşlar güvenli alanlara tahliye edildi. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Rüzgarın etkisi çalışmalarımızı sekteye uğratıyor" dedi. Öte yandan yangın nedeniyle boşaltılan ve alevlere teslim olan bir çok ev küle döndü.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek Bilecik sınırına kadar yayılan orman yangınına 700 personel, 200 araç, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 10 itfaiye aracı ve 20 personel ile 11 yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor. Alevlerin küle çevirdiği bölge, havadan görüntülendi.

EKİPLERİN MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Yangının ilk anından itibaren karadan ve havadan yoğun müdahale başlatıldı. Ekipler gece boyunca aralıksız çalıştı; sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları da yeniden devreye girdi. Bölgedeki rüzgarın azalması, alevlerin yayılma hızını yavaşlattı; ancak yoğun duman nedeniyle görüş mesafesi düştü, bu da müdahale çalışmalarını zaman zaman zorlaştırıyor. Bölgede halen aktif alevlerle mücadele sürüyor. Yetkililer, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve bu saat itibari ile bölgede 700 personel, 200 araç, Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait 10 itfaiye aracı ve 20 personel ile 11 yangın söndürme helikopterinin görev yaptığını belirtti. Alevlerin küle çevirdiği ve dumanların yükseldiği bölgeler dron ile de görüntülendi.

Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangında korkunç görüntüler

ÇOK SAYIDA YERLEŞİM YERİ BOŞALTILDI

Alevler nedeniyle Köprücek köyü Hacıdurmuşlar Mahallesi'nde 73 vatandaş, 7 küçükbaş ve 76 büyükbaş hayvan; Taşcıahiler köyü Seyfiler Mahallesi'nde 27 vatandaş, 10 küçükbaş ve 107 büyükbaş hayvan, Alıç köyü ve bu köye bağlı Akçaözü ve Elmümin mahallelerinde 46 vatandaş, 307 küçükbaş ve 52 büyükbaş hayvan, Kavak köyüne bağlı Ormancılar Mahallesi 1 vatandaş ve 25 büyükbaş hayvan, Akçakavak köyü 70 vatandaş, 150 küçükbaş ve 28 büyükbaş hayvan, Kavak köyüne bağlı Muratlar Mahallesi'nde 30 vatandaş, 65 küçükbaş ve 79 büyükbaş hayvan, Kavak köyüne bağlı Bağışlar, Yağcılar ve Şehler mahallelerinde 105 vatandaş, 165 küçükbaş ve 302 büyükbaş hayvan, Tongurlar köyüne bağlı Urgancılar Mahallesi'nde 10 vatandaş, 14 küçükbaş 39 büyükbaş hayvan, Kümbet köyüne bağlı Dumanlar Mahallesi'nde 5 vatandaş, 43 küçükbaş ve 1 büyükbaş hayvan tahliye edildi.

Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangında korkunç görüntüler

"367 VATANDAŞ GÜVENLİ ALANA TAHLİYE EDİLDİ"

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yangının başladığı ilk andan bu yana süreci anbean takip ederken, bölgede kriz merkezi kurulduğu anlatarak, "7 köy ve 10 bağlı olmak üzere toplam 17 yerleşim yerinde 367 vatandaş güvenli alana tahliye edilmiş, 762 küçükbaş hayvan ve 709 büyükbaş hayvan tahliye edilmiştir. Tahliye edilen vatandaşlar evlerinden uzakta güvenli bölgede beklemektedir" dedi.

Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangında korkunç görüntüler

RÜZGAR, ÇALIŞMALARI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Sözer, daha sonra ise CNN TÜRK canlı yayınında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Rüzgarın etkisi söndürme faaliyetini etkiliyor. Köylerimizdeki vatandaşlarımızı güvenli yerlere naklediyoruz. Rüzgarın etkisi çalışmalarımızı sekteye uğratıyor. Özverili şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Yarınla ilgili umut ediyoruz yüzde 40 yağış beklentimiz var. Çalışmalarımız devam ediyor"

Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangında korkunç görüntüler

BİR MAHALLENİN NEREDEYSE HEPSİ YANDI

Yangın Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına alırken, bölgede 'Kriz Merkezi' kuruldu. İlçeye bağlı Tongurlar köyüne bağlı Urgancılar Mahallesi'nde 10 vatandaş, 14 küçükbaş 39 büyükbaş hayvan tahliye edildi. 17 evden oluşan mahallede 13 ev tamamen yanarken, 1 koyun ile 50 tavuk telef oldu. Köy halkı yangınla ilgili büyük bir felaket yaşadıklarını belirterek, yangının rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü söyledi.

Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangında korkunç görüntüler

Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangında korkunç görüntüler

Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangında korkunç görüntüler

Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangında korkunç görüntüler

Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangında korkunç görüntüler

Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangında korkunç görüntüler

Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangında korkunç görüntüler

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSer_hat:

Yangın söndürme uçakları lazım acilll.Bu yaz çok sıkıntılı olacak belli oldu...

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıRecep Aykun:

Orman düşmanı olarak keçileri gördünüz. Keçileri yok ettiniz. Şimdi de orman düşmanı olarak insanları görüyorsunuz. İnsanları da yok ederseniz ormanları korumuş olursunuz

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

THK nın yangın söndürme uçakları satışa çıkarıldı lazımolan satın alıp kullanabilir

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Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

allahın cezası ise bu zarar iade edilmez... allahın denemesi ise geri iade edilir belkide daha fazlası. ama ne diyor ayette? elimizden ve ağzınızdan çıkan her şey (iyi veya kötü) size iade edilecektir.

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