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Ümraniyespor-Boluspor maçı yoğun yağış nedeniyle ertelendi

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Ümraniyespor-Boluspor maçı yoğun yağış nedeniyle ertelendi
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Trendyol 1. Lig'de Ümraniyespor ile Boluspor arasında oynanan karşılaşma, yoğun yağış nedeniyle saha zemininin ağırlaşmasının ardından 58. dakikada durduruldu ve ertelendi.

Trendyol 1. Lig’de Ümraniyespor ile Boluspor arasında oynanan karşılaşma, yoğun yağış nedeniyle saha zemininin bozulması üzerine 58. dakikada durduruldu ve ertelendi.

OYUNCULAR SOYUNMA ODASINA GÖNDERİLDİ

Mücadelenin ikinci yarısında etkisini artıran yağmur, sahada su birikintileri oluşturdu ve topun normal şekilde yuvarlanmasını engelledi. Hakem Berkay Erdemir, 58. dakikada oyunu keserek zemini kontrol etti. İki takımın kaptanları ve teknik direktörleriyle görüştükten sonra oyuncuları soyunma odasına gönderdi.

MÜCADELE 58. DAKİKADA ERTELENDİ

Saha görevlileri suyu tahliye etmeye çalışırken maça 15 dakikalık ara verildi. Yapılan kontroller sonucunda mevcut şartlarda oyunun devam edemeyeceğine karar verildi ve karşılaşma 58. dakikada ileri bir tarihe ertelendi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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