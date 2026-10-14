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Yamal'ın sevgilisine şok! Polisimiz geri adım atmadı

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Yamal'ın sevgilisine şok! Polisimiz geri adım atmadı Haber Videosunu İzle
Yamal'ın sevgilisine şok! Polisimiz geri adım atmadı
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Galatasaray-Barcelona maçı öncesinde Lamine Yamal'ın annesi ve sevgilisinin RAMS Park'a girmeye çalıştığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. O anları kaydeden bir taraftar, Yamal'ın sevgilisinin girişine izin verilmediğini ve polisin "Kim olursan ol, kartın olmadan giremezsin" dediğini öne sürdü.

  • Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı ağırladığı karşılaşma öncesinde stadyum girişinde yaşanan bir olayın görüntüleri ortaya çıktı.
  • Bir taraftarın kaydettiği görüntülerde, Lamine Yamal'ın sevgilisine stadyuma giriş izni verilmediği iddia edildi.
  • Taraftarın aktarımına göre görevli polis, Yamal'ın sevgilisine kim olduğunu göstermesine rağmen 'kartın olmadan giremezsin' diyerek kararını değiştirmedi.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı ağırladığı karşılaşma öncesinde yaşandığı belirtilen ilginç bir olayın görüntüleri ortaya çıktı. Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın annesi ve sevgilisinin stadyuma giriş yapmaya çalıştığı anlar bir taraftar tarafından kaydedildi.

YAMAL'IN SEVGİLİSİNE GİRİŞ İZNİ VERİLMEDİĞİ İDDİASI

Paylaşılan görüntüleri kaydeden taraftar, Yamal'ın sevgilisinin stadyuma girmek istediğini ancak görevli polisin buna izin vermediğini ileri sürdü. Taraftar, yaşananları anlatırken polisin, "Kim olursan ol, kartın olmadan giremezsin" dediğini aktardı.

"YAMAL'I GÖSTERDİ AMA POLİSİN KARARI DEĞİŞMEDİ"

Olayı anlatan taraftar, Yamal'ın sevgilisinin futbolcuyu göstererek kim olduğunu anlatmaya çalıştığını iddia etti. Taraftar, "Bak dedi, Yamal'ı gösterdi. Polis 'Fark etmez' dedi" ifadelerini kullandı. Stadyum girişinde yaşandığı belirtilen bu anlar dikkat çekerken Yamal'ın annesi ve sevgilisinin daha sonra içeri girip girmediğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıAkula:

Aman ne büyük bir iş yapmışlar , bizde işler yardımcı olmak yerine işi zora sokmak yönünde ilerliyor

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGoethegitme:

J.Bieber pasaport kontrolsüz gecti diye 3 gün ülke meşgul oldu,size kural mı beğendircez

yanıt3
yanıt1
Haber YorumlarıSüper Çocuk:

Ulan zevzek Akula, polis ne diye kuralı çiğneyecek? Koca kulüp futbolcusunun ailesine kart vermiyor veya verdiği kartı ailesi yanına almıyorsa görevini yapan polis niye suçlu oluyor dingil? Şu aşağılık kompleksinden kurtulun evladım. Ha Türk değilsen kompleksli olmanı anlarım tabi...

yanıt2
yanıt0
Haber Yorumlarıabbas dursun:

akula akıla ve sağlığa zararlı ?????? mallar kenara ayrılsın

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Haber YorumlarıDeniz Gürbüz:

Polisin aynı performansı Akp yada mhp kişiler oluncada yapmasını bekleriz

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Haber Yorumlarıyusuf fetih zozik:

sen git bir tedavi ol bence. spor haberine siyasi yorum nedir.

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Haber YorumlarıCabbar aga:

geçemeyecek tabii kurallar herkes içindir

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