Yamal'ın sevgilisine şok! Polisimiz geri adım atmadı

Yamal'ın sevgilisine şok! Polisimiz geri adım atmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray-Barcelona maçı öncesinde Lamine Yamal'ın annesi ve sevgilisinin RAMS Park'a girmeye çalıştığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. O anları kaydeden bir taraftar, Yamal'ın sevgilisinin girişine izin verilmediğini ve polisin "Kim olursan ol, kartın olmadan giremezsin" dediğini öne sürdü.
- Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı ağırladığı karşılaşma öncesinde stadyum girişinde yaşanan bir olayın görüntüleri ortaya çıktı.
- Bir taraftarın kaydettiği görüntülerde, Lamine Yamal'ın sevgilisine stadyuma giriş izni verilmediği iddia edildi.
- Taraftarın aktarımına göre görevli polis, Yamal'ın sevgilisine kim olduğunu göstermesine rağmen 'kartın olmadan giremezsin' diyerek kararını değiştirmedi.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı ağırladığı karşılaşma öncesinde yaşandığı belirtilen ilginç bir olayın görüntüleri ortaya çıktı. Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın annesi ve sevgilisinin stadyuma giriş yapmaya çalıştığı anlar bir taraftar tarafından kaydedildi.
YAMAL'IN SEVGİLİSİNE GİRİŞ İZNİ VERİLMEDİĞİ İDDİASI
Paylaşılan görüntüleri kaydeden taraftar, Yamal'ın sevgilisinin stadyuma girmek istediğini ancak görevli polisin buna izin vermediğini ileri sürdü. Taraftar, yaşananları anlatırken polisin, "Kim olursan ol, kartın olmadan giremezsin" dediğini aktardı.
"YAMAL'I GÖSTERDİ AMA POLİSİN KARARI DEĞİŞMEDİ"
Olayı anlatan taraftar, Yamal'ın sevgilisinin futbolcuyu göstererek kim olduğunu anlatmaya çalıştığını iddia etti. Taraftar, "Bak dedi, Yamal'ı gösterdi. Polis 'Fark etmez' dedi" ifadelerini kullandı. Stadyum girişinde yaşandığı belirtilen bu anlar dikkat çekerken Yamal'ın annesi ve sevgilisinin daha sonra içeri girip girmediğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.