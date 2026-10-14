TBMM komisyonunda fon tasfiyesi teklifi görüşülüyor, 131 fon ve 7 şirket tartışıldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler sürüyor.

Teklifin tümü üzerine söz alan Yeni Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, kanun teklifine ilişkin eleştirilerde bulunarak, "Bu teklif olmasaydı sonuçta ne fark ederdi? Bizim bu olayları çözebilecek mekanizmalarımız vardı. Bu düzenleme sorunu çözen bir kanun teklifi değil." ifadelerini kullandı.

Kanun teklifinin çok hızlı hazırlandığını ve büyük eksiklikleri bulunduğunu öne süren Karabat, düzenlemenin genel gerekçesiyle maddeleri arasında kopukluklar bulunduğunu savundu.

Karabat, "Buraya 'gönüllü iade' diye bir şey koyuyorsunuz. Nedir bu mekanizma? Buradan kim ne anlıyor? Kim ne kadar iade edecek? Kim ne kadar götürdü? Zararın boyutu ne kadar? Hangi kişiler ne kadar haksız kazanç sağlamış biliyor muyuz? Hayır. Buna ilişkin bir raporlama yok. Bu 131 fon ve 7 şirket dışında bu işlemlere aracılık etmiş fon ya da şirket var mıdır? 'Hayır' diyebilir misiniz?" sözlerini sarf etti.

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, "sermaye piyasalarında fon vurgunu yapmak için bir şebeke kurulduğunu" ileri sürdü.

"Maalesef bu şebekenin çalışmasına bilerek veya bilmeyerek yardım ve yataklık etmiş olanlar var" diyen Oluç, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Borsada manipülasyona kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bazı fonlar üzerinden manipülasyon yapıldığının farkındayız' demişti. Çok güzel. Ama Hazine Bakanı'nın sözlerine rağmen işleyen bir şebeke var. Bir kere bu şebekenin açığa çıkarılması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Oluç, bahse konu fonlarda 1 milyon liranın altında yatırımı bulunanların mağduriyetinin giderilmesinin önemli olduğunu ancak kanun teklifinde, küçük yatırımcıların bundan sonraki süreçte nasıl korunacağına dair bir düzenleme bulunmadığını söyledi.

"Vatandaşımız devletine her şeye rağmen güveniyor"

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, fon soruşturmalarının, mağdurlar aileleriyle birlikte değerlendirildiğinde yaklaşık 4,5 milyon kişiyi ilgilendirdiğini söyledi.

Mağdurların kayıplarına dikkati çeken Akay, "Şu anda bir hareket başlatıldı ve sonuna kadar gidildiği takdirde vatandaşlarımızın bir kuruşu dahi kalmaz, hepsi ödenebilir. Vatandaşımız devletine her şeye rağmen güveniyor. Denetim kurumlarına güvenmek istiyor. Somut bir program, alacaklarının nasıl ödeneceğini bekliyor. Yatırımcı büyükmüş, küçükmüş fark etmez. Nitelikli yatırımcıymış, borsaya güvenmiş, yatırım yapmış ve ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamış. Güven yeniden tesis edilmeden borsaya da dış kaynağın girmesi mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Akay, ekonomiye güvenin tesis edilmesi için fon soruşturmalarına konu olaylardan planlı, organize ve usulsüz bir şekilde para kazananların gerekirse hapisle cezalandırılması gerektiğini belirtti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, fon meselesine ilişkin küçük yatırımcıların mağduriyetinin giderilmesini desteklediklerini ancak soruşturmalarda adı geçmeyen büyük yatırımcı ve şirketlere de destek olunması gerektiğini söyledi.

Büyük yatırımcı olmanın suç sayılmayacağını dile getiren Usta, "Suça bulaşmış olanların hepsinin burnundan getirelim. Yedi sülalesinin, çoluğunun çocuğunun burnundan getirelim ama burada, parasını enflasyona karşı korumak için bankanın yönlendirmesiyle yatırım yapan iş adamlarımız da var. 100 milyon lirası batanlar var. Bir çözüm de buraya gerekiyor. Çünkü ciddi olarak reel sektörü etkileyecek boyutu da var." diye konuştu.

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, fon soruşturmalarının Türkiye'ye çok büyük yatırım ve itibar kaybı yaşattığını ileri sürdü.

Bu kapsamda usulsüz para kazananların takibi ve paraların tahsili için güçlü bir mekanizma kurulması gerektiğini savunan Kısacık, "İşinin ehli uzmanlardan oluşan bir görev gücü lazım. Gereken yetkileri verelim ve gidip bu hırsızların ciğerini söksünler. Mağdur olan her bir vatandaşımızın tek bir kuruşu kalmayana kadar, hatta süreç uzayacaksa ödemelerin TEFE ve TÜFE oranları gözetilerek mağduriyetlerin giderilmesi lazım." görüşlerini dile getirdi.

"Kamu zararları mutlaka açıklanmalıdır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, hukuksuzluk ve usulsüzlükle mücadeleyi milli bir sorumluluk olarak gördüklerini vurguladı.

Parti olarak duruşlarının ve ilkelerinin net olduğunu ifade eden Aksu, "Fon piyasasında, belediyelerde, her nerede olursa olsun, ucu kime kadar gidiyorsa gitsin bunlar mutlaka soruşturulmalı, sorumlular açığa çıkartılmalı, yetim hakkına, kamu malına kim el uzatmışsa mutlaka ondan hesap sorulmalı. Varsa mağdurların hak ve hukuku da korunmalı. Bu genel ilkemizdir. Burada da mutlaka mağdurlar var, suçlular var. Devletimizin yetkili kurumları bunları takip ediyor." diye konuştu.

Finansal piyasalarda ve ekonomide bir güven erozyonu yaratmamak, istikrarın, öngörülebilirliğin ve piyasalara güvenin esas olması mantığıyla hareket edilmesi gerektiğini anlatan Aksu, bunları sabote edecek girişimlerden, istismar ve manipülasyonlardan da mutlaka kaçınılması gerektiğini söyledi.

Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada suç işleyen insanlar var. Kuşkusuz insanın düştüğü çukur kendi iradesinin tezahürüdür. Bir kuruma, değere ve inanca, fikre veya zümreye atfedilemez. O kişiler kimse ortaya mutlaka çıkartılmalıdır. Nerede yaşanırsa yaşansın, ahlaksızlık, yolsuzluk, rüşvet perspektifinden değil meseleye hukuk çerçevesinde bakılmalıdır. Yeterli iletişim, bilgilendirme ve kamuoyunu doğru bilgilerle ikna edici şekilde aydınlatmak bu süreçte son derece önemlidir. Kamu zararları mutlaka açıklanmalıdır. Belediyelerde de var, başka alanlarda da var. Altıncıysa altıncı, belediyeciyse belediyeci, foncuysa foncu hiç fark etmez, bunlarla ilgili soruşturmalar yapılsın."

"Bakan'ın SPK'den alamadığı bilgiyi Ümit Özlale nasıl ve kimden almıştır?"

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, fon soruşturmalarına ilişkin "Bu konuda hem idari hem de hukuki soruşturmalar yapılacak, kim suçluysa, kimin kusuru, kastı varsa hukuk yönünde hesap ödeyecekler." dedi.

Fon soruşturmaları üzerinden hükümeti yıpratmaya yönelik girişimler olduğunu ifade eden Güneş, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin fon soruşturmasıyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve ailesine yönelik iddialarını anımsatarak, "Sayın Bakanımız açıkladı, 'Babamın böyle bir para yatırmışlığı yoktur ve T.C. numarasını uymamaktadır' diye. Sayın Bakan aynı şekilde bilgi istiyor SPK'den ve 'Bununla ilgili bana bilgi verir misiniz?' diyor. Bakan'ın SPK'den alamadığı bilgiyi Ümit Özlale nasıl ve kimden almıştır?" diye konuştu.

Güneş, mağdur vatandaşların zararlarının telafi edilmesiyle, milletin devlete ve piyasalara güveninin daha da artacağına inandığını kaydetti.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, teklifin tümü üzerinde milletvekillerinin konuşmalarının ardından soruların cevaplandırılması için salondaki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerine söz verdi.

Kaynak: AA