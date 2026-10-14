Haberler

Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti Haber Videosunu İzle
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan'da başörtüsü tartışmaları sürerken oyuncu Nesrin Cavadzade yasağa destek verdi. Türk millî kimliğini ve değerlerini vurgulayan Cavadzade, paylaşımına ateş, Azerbaycan bayrağı ve kalp emojisi koydu.

Azerbaycan'da bazı okullarda başörtülü öğrencilerin derslere alınmamasıyla başlayan tartışmalar sürerken, Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade'nin sosyal medya üzerinden yaptığı yorum dikkat çekti.

"TÜRKİ DEĞERLERİMİZİN ÖNÜNE KİMSE GEÇEMEZ"

Azerbaycan tarafından yapılan, "Devletimiz, Türk milli kimliğimize kastederek Arap-Fars değerleri katmaya yönelik her türlü girişimin önüne geçecektir. Bizim kendi milli değerlerimiz var. Türki değerlerimizin önüne kimse geçemez." açıklamasına yorum yapan oyuncu Nesrin Cavadzade, yasak kararına destek verdi.

ÜÇ EMOJİYLE YASAĞA DESTEK VERDİ

Azerbaycan asıllı oyuncu Nesrin Cavadzade ise söz konusu paylaşımın altına ateş, Azerbaycan bayrağı ve kırmızı kalp emojileri bıraktı.

İlgili Haberler
Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savunduAzerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu
Azerbaycanlı sanatçı Roza İbadova’dan başörtülü öğrenciler için Aliyev’e çağrıAzerbaycanlı sanatçı Roza İbadova’dan başörtülü öğrenciler için Aliyev’e çağrı
Başörtüsü tartışması sürerken Türkiye'den Azerbaycan'a kritik ziyaretBaşörtüsü tartışması sürerken Türkiye'den Azerbaycan'a kritik ziyaret
Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini akıllara getiren görüntüAzerbaycan'da 28 Şubat dönemini akıllara getiren görüntü
Azerbaycan'daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye'den tepki: Hicab yasaklanamaz!Azerbaycan'daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye'den tepki: Hicab yasaklanamaz!
Kaynak: Haberler.com
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Akrabasına aynı gün 45 mesaj gönderdi, hapis cezası aldı! Yargıtay kararı onadı

Akrabasına bir günde 45 mesaj attı! Hapis cezası onandı
Lemina'nın Yamal'a ne dediği ortaya çıktı

Lemina'nın Yamal'a ne dediği ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıYILMAZ UGURLU:

Bir kadının sadece eşinin karşısına çıkabileceği kıyafet ile dünyanın önüne geçen birinin yasağı desteklemesi normal.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHeisenberg:

ulan desteklese eleştirirsin desteklemese eleştirirsin.

yanıt3
yanıt6
Haber YorumlarıDemir Demir:

Ulan, Heisenberg okuduğunu anlamamışsın bak o işler öyle olmazzzz...

yanıt3
yanıt3
Haber Yorumlarısade vatandaş:

herkes istediği gibi giyinebilmeli İranda olanlara sesiz kalanlar Azerbeycanda olanlara ses çıkaramaz çünki onlar için zgürlük hikaye niye iranda baskı tehdit şiddet gören kadınlar için eses çıkarmıyorsunuz çünki istedikleri oranında iran olması zaten size ne iki ülke bu yüzden birbirine yok yere hasım oldu

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıZeki Anti:

Katranı kaynatmakla olur mu şeker cinsini .. cinsine çekermiş..

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdoganyasar070:

Sen zaten belli idin

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla

Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadere bak! Anne ve oğlu peş peşe öldü

Kadere bak! Anne ve oğlu peş peşe öldü
Mahmut Tuncer’in şarkıcı kızı Gizem 26 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Ünlü türkücünün şarkıcı kızı Gizem resmen eridi! 26 kilo verdi
Emekli olup çalışanlar dikkat! Rapor alsanız da bu parayı alamayabilirsiniz

Emekli olup çalışanlara kötü haber! Bu parayı alamayacaklar
Kayyum sonrası Halk TV'de dualar edildi, oyun havaları çalındı

Kayyum atandıktan sonra Halk TV

Galatasaray taraftarı Leao'ya ateş püskürdü: Bu adam neye gülüyor?

Bu hali olay oldu! Tepkiler giderek artıyor
Ekmeğini yediği şehri kötülemişti! Eski başkan rezilliğini anlattı: Sen kimsin çapsız?

Ekmeğini yediği şehri kötülemişti! Eski başkan rezilliğini anlattı

Özgür Özel'den Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki: Tam da Türkiye’nin...

Özel'den Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki: Tam da Türkiye’nin...
Döner, hamburger ve köfte siparişinde yeni dönem! Artık zorunlu olacak

Döner, hamburger ve köfte kararı! Bundan sonra zorunlu olacak
Ders saatinde büyük panik! İki okul birden boşaltıldı

Ders saatinde büyük panik! İki okul apar topar tahliye edildi