Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti

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Azerbaycan'da bazı okullarda başörtülü öğrencilerin derslere alınmamasıyla başlayan tartışmalar sürerken, Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade'nin sosyal medya üzerinden yaptığı yorum dikkat çekti.

"TÜRKİ DEĞERLERİMİZİN ÖNÜNE KİMSE GEÇEMEZ"

Azerbaycan tarafından yapılan, "Devletimiz, Türk milli kimliğimize kastederek Arap-Fars değerleri katmaya yönelik her türlü girişimin önüne geçecektir. Bizim kendi milli değerlerimiz var. Türki değerlerimizin önüne kimse geçemez." açıklamasına yorum yapan oyuncu Nesrin Cavadzade, yasak kararına destek verdi.

ÜÇ EMOJİYLE YASAĞA DESTEK VERDİ

Azerbaycan asıllı oyuncu Nesrin Cavadzade ise söz konusu paylaşımın altına ateş, Azerbaycan bayrağı ve kırmızı kalp emojileri bıraktı.

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Kaynak: Haberler.com