Sultan Nur Ulu, yayına transparan bluz ile katılınca olanlar oldu

Sultan Nur Ulu, yayına transparan bluz ile katılınca olanlar olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şarkıcı Güllü’nün ölüm davasında kritik görgü tanığı olan Sultan Nur Ulu’nun katıldığı canlı yayında giydiği transparan bluz büyük tepki topladı; sunucu Esra Ezmeci'nin savunmasına rağmen dinmeyen eleştiriler üzerine tanık, stüdyodan ayrılıp ceket giyerek yayına geri dönmek zorunda kaldı.
- Sultan Nur Ulu, Esra Ezmeci'nin sunduğu "Yeni Baştan" programına canlı yayın konuğu oldu.
- Sultan Nur Ulu'nun transparan bluzu sosyal medyada eleştiri ve tepkilere yol açtı.
- Sultan Nur Ulu, yayından kısa süreliğine ayrılıp üzerine ceket giyerek stüdyoya döndü.
Ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma ve yargı süreci kamuoyunun yakın takibindeyken, ekran başındakileri şaşırtan bir gelişme yaşandı. Davanın seyri açısından kritik bir konuma sahip olan görgü tanığı Sultan Nur Ulu, sunuculuğunu Esra Ezmeci’nin üstlendiği "Yeni Baştan" programında canlı yayın konuğu oldu.
CANLI YAYINDA KIYAFET TEPKİSİ
Yayın devam ettiği sırada görgü tanığı Sultan Nur Ulu’nun giydiği transparan bluz, ekran başındaki izleyiciler ile sosyal medya kullanıcılarının bir anda odağı haline geldi. Kıyafete yönelik eleştiri ve tepkilerin hızla artması üzerine programın sunucusu Esra Ezmeci yayını toparlama çabasına girdi. Ezmeci, "Aslında içinde atlet var" diyerek konuğunun tercihini savundu.
STÜDYO ARASINDA CEKET TAKVİYESİ
Sunucunun açıklamasına rağmen sosyal medyadaki tepkiler dinmeyince stüdyoda gergin dakikalar yaşandı. Baskıların ardından canlı yayından kısa süreliğine ayrılan Sultan Nur Ulu, üzerine ceket giyerek kombini değiştirdi ve yeniden stüdyoya döndü. Yaşanan bu anlar kısa sürede dijital platformlarda gündemin ilk sıralarına yerleşti.