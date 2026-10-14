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Mezdeke dans grubu üyesi Aynur Kanbur cinayetinde ilk duruşma İstanbul'da görülecek

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Şişli'de 10 yıl önce uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Mezdeke dans grubu üyesi Aynur Kanbur cinayetinde ilk duruşma İstanbul'da görülecek. Dört sanık için tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, bir sanık için ruhsatsız silah suçundan hapis istendi.

Şişli'de 10 yıl önce evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden 'Mezdeke' dans grubu üyesi Aynur Kanbur cinayetine ilişkin ilk duruşma görülecek.

Şişli'de 10 yıl önce evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden 'Mezdeke' dans grubu üyesi Aynur Kanbur'un öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması, İstanbul Adalet Sarayı 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Sanıklar Bülent Gündüz, Fazlı Kar, Serdar Kar ve Yüksel Kar hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, Gündüz için ayrıca "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Gündüz'ün olay günü saat 19.01'de Avcılar Metrobüs durağından metrobüse bindiği, 19.47'de Mecidiyeköy'de indiği ve yolculuk sırasında telefonunu kapatmış olabileceği belirtildi. Sosyal medya fotoğraflarındaki kıyafetlerin olay görüntülerinde yer alan şüphelinin montuyla benzerlik gösterdiği, kulak, yüz ve burun yapısının da Gündüz ile uyumlu olduğu değerlendirildi. Cinayeti itiraf ettiği belirtilen Gündüz'ün ifadesinde, Kanbur'un yaşam tarzını aile değerlerine aykırı bulduğu için öldürmeye karar verdiğini anlattığı kaydedildi. Daha önce Kanbur'un adresine gittiği belirtilen Gündüz'ün olay günü binaya yürüdüğü, Kanbur'u balkonda gördükten sonra beklediği ve diafondan kendisini kargo görevlisi olarak tanıttığı aktarıldı. İddianameye göre Gündüz, Kanbur'un kendisini tanıyıp bağırmaya başlaması üzerine yaklaşık iki adım mesafeden 3-4 el ateş ettiğini söyledi. Ardından otobüsle Hisarüstü'ndeki iş yerine gittiğini, 2-3 gün sonra da cinayette kullandığı silahı Emirgan'dan Kanlıca'ya giderken denize attığını anlattı. Gündüz, kendisini azmettiren kimsenin olmadığını öne sürdü. Olay yerinde 11 Haziran'da keşif yapıldığı da belirtildi. Şüphelilerin telefon kayıtlarına ilişkin incelemelerde, Gündüz'ün Fazlı Kar ve Serdar Kar ile irtibatının bulunduğu, Serdar Kar'ın cinayetten hemen önce son görüşmesini yaptığı ve ertesi gün saat 10.13'e kadar telefonunun kapalı olduğu, bu süreçte Gündüz'e iki mesaj gönderdiği kaydedildi. Yüksel Kar'ın ise olaydan üç gün önce ABD'ye gittiği, cinayetten hemen önce telefonunu kapattığı, ertesi gün öğle saatlerine kadar görüşme kaydının bulunmadığı ve olay sonrasında yoğun GPRS kullanımı tespit edildiği yazıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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