Kastamonu'da Orman Yangınları: Geceyi Aydınlatan Alevlere Müdahale Devam Ediyor

Kastamonu'da geceyi aydınlatan orman yangınları havadan görüntülendi. Yangına çok sayıda ekibin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde iki ayrı noktada çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Geceyi aydınlatan alevler havadan görüntülenirken, yangın sebebiyle 6 köyde tahliyeler gerçekleştirildi.

Ekipler, yangınlara 3 helikopter, 49 araç, 16 su tankeri, 28 arazöz, 1 greyder ve 271 personelin yanı sıra çevre il ve ilçelerden takviye gelen Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve İl Özel İdaresine ait çok sayıda araçla havadan ve karadan müdahale ediyor.

Tahliye edilen Güzelce, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı, Akgeçit ve Şiringüney köylerinde yaşayan 437 vatandaş ile 490 büyükbaş ve küçükbaş hayvan güvenli barınma alanlarına yerleştirildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam ediyor. - KASTAMONU