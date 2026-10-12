Kuzey Kore, Doğu Denizi'ne 900 kilometreden fazla yol alan balistik füzeler fırlattı

Kuzey Kore, Doğu Denizi (Japon Denizi) istikametine birden fazla balistik füze fırlatırken, füzelerin 900 kilometreden fazla mesafe katettiği ve Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü öğrenildi.

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki askeri gerginliği artıracak bir gelişme yaşandı. Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi (Japon Denizi) istikametine birden fazla balistik füze fırlattığını duyurdu. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, füzelerin yerel saatle 09.20 sıralarında Pyongyang bölgesinden fırlatıldığı ve 900 kilometreden fazla mesafe katettiği belirtilerek, "Güney Kore ordusu, muhtemel ek fırlatmalara karşı gözlem faaliyetlerini artırmıştır. Ordumuz, ABD ve Japonya ile bilgi paylaşımı yaparak teyakkuzda olmayı sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

Güney Kore hükümeti alarma geçti

Pyongyang'ın son füze denemesi Seul yönetimini alarma geçirdi. Güney Kore Ulusal Güvenlik Ofisi (NSO), Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı yetkililerinin de katılımıyla acil bir toplantı gerçekleştirerek Kuzey Kore'nin artan füze denemeleri ve bunlara yönelik güvenlik tedbirlerini ele aldı. Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kang Yu-jung, "Kuzey Kore'nin tekrarlanan balistik füze denemeleri, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden ve Kore Yarımadası'ndaki güvenlik durumuna hiçbir şekilde katkı sağlamayan ciddi eylemlerdir ve NSO bunların derhal durdurulmasını talep etmektedir" açıklamasında bulundu.

Japonya Başbakanı Takaichi'den hükümete talimat

Japonya hükümeti de Kuzey Kore'nin füze denemelerini doğruladı. Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, balistik füze olduğu değerlendirilen füzelerin saat 09.20 ila 09.40 arasında fırlatıldığı ve ilk belirlemelere göre Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin (MEB) dışına düştüğü kaydedildi. Japonya Sahil Güvenlik Teşkilatı saat 10.00 itibarıyla bölgedeki gemilerde herhangi bir hasar tespit edilmediğini açıklarken, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi de ilgili kurumlara gerekli önlemleri alma ve beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olma talimatı verdi.

Zamanlaması dikkat çekti

Kuzey Kore'nin bugünkü füze denemesinin, Güney Kore'nin yerli olarak geliştirdiği ilk hipersonik füze sisteminin testini geçtiğimiz Perşembe günü başarıyla gerçekleştirdiğini duyurmasının ardından gelmesi dikkat çekti. Pyongyang son olarak 3 Ekim'de bir füze denemesi yapmış, Kuzey Kore yönetimi düzenlenen askeri tatbikat kapsamında hipersonik stratejik bir silah sisteminin test edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı