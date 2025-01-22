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Kartalkaya'da facia göz göre gelmiş: Yangın tüpü yok, alarm var ama çalışmıyor

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Bolu'da 76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin ihmaller ortaya çıkmaya başladı. Otel görevlilerinden Halil Gümüş, "Ahşap bir bina. Yangın alarmı olsa bu kadar insan vefat etmezdi. Yani var ama çalışmıyor" ifadelerini kullanırken Neçirvan Öner ise "Katlarda yangın tüpleri yok, yangın alarmları çalışmıyor" dedi. Öte yandan; olayla ilgili otel sahibi dahil 9 kişi gözaltında.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 238 kişinin konakladığı otelde çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili 9 kişi gözaltına alınırken, otel çalışanlarının ifadeleri ihmaller zincirini gözler önüne seriyor.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında konukları kurtarmak için çabalayan otel görevlileri yaşadıklarını anlattı. Otel görevlisi Halil Gümüş, gece uyandıktan sonra çalışma arkadaşlarıyla oteldeki yangına ilk müdahaleyi kendilerinin yaptığını söyledi. Gümüş, "Çığlık sesleriyle uyandım. Aslında o sesler hala kulağımda çınlıyor. İnsanların 'Kurtarın beni' demekten başka hiçbir çaresi yoktu." dedi.

Kartalkaya'da facia göz göre gelmiş: Yangın tüpü yok, alarm var ama çalışmıyor

"YORGAN AÇTIK, ATLAMAK İSTEYENLER OLDU"

Buldukları merdivenlerle konukları tahliye etmeye başladıklarını dile getiren Gümüş, "Üst katlardan tahliyeyi yapamadık çünkü bu bizim için çok zordu. Yorgan açmaya başladık. Atlamak isteyenler oldu, kendi imkanlarımızla atlamayı önlemeyi denedik. Çünkü 3 yaşındaki çocuk sallandırılıyordu, dumana maruz kaldı. İki ekibe bölünerek kendi imkanlarımızla müdahaleye başladık. Yaklaşık 25 kişi kurtardık." ifadelerini kullandı.

Kartalkaya'da facia göz göre gelmiş: Yangın tüpü yok, alarm var ama çalışmıyor

"HEMŞİRE YANGINDAN KORKUP KENDİNİ AŞAĞI ATTI"

İtfaiye gelene kadar arkadaşlarıyla konukları kurtarmaya çalıştıklarını anlatan otel personeli Kemal Gümüş ise o anlara ilişkin, "Birçok kişi kurtulmak için atladı. Bir hemşire arkadaşımız vardı, rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Yangından korkup kendini aşağı attı." diye konuştu. Yangının çok geç fark edildiğini söyleyen Gümüş, "Ahşap bir bina. Yangın alarmı olsa bu kadar insan vefat etmezdi. Yani var ama çalışmıyor. Hani insanların çoğu zaten dumandan öldü. Dumandan ölmeyenler aşağı atladı. Korkudan aşağı atladılar zaten." açıklamasında bulundu.

Kartalkaya'da facia göz göre gelmiş: Yangın tüpü yok, alarm var ama çalışmıyor

"ÇOCUK SESLERİ GELİYORDU"

Otelde temizlik görevlisi olarak çalışan Neçirvan Öner de otelin giriş kapısını göstererek, şunları kaydetti; "Yüzüme bir maske aldım, maskeyi ıslatıp içeri girdim. Çocuk sesleri geliyordu. Yanıma 2 çocuk aldım. Çocukların ailesine de arkamdan ışık tutarak, 'Beni takip edin' dedim. 2,5-3 dakika ben o dumanın içinde kaldım. Dışarı çıktığımda aileyi direkt ambulans görevlilerine teslim ettim. Sonra içeri tekrar gidip bakacaktım. Çünkü daha sesler geliyordu ilk kattan. Sonra benim başım dönmeye başladı. Fenalaştım, dışarı çıktım. Yan binaya geçtim. Biraz soluklanayım dedim. Dumandan zehirlenmişim. Arkadaşım gelmese, beni öyle fark etmese belki ben şu an burada yaşıyor olmayacaktım. Beni sırtına aldı, ambulansa taşıdı."

Kartalkaya'da facia göz göre gelmiş: Yangın tüpü yok, alarm var ama çalışmıyor

"DÜZGÜN BİR YANGIN MERDİVENİ YOK, YANGIN TÜPLERİ YOK"

Otel içerisinde insanların dumandan yollarını bulamadıklarını, otelin arka yüzüne konumundan dolayı müdahale edilemediğini ve otelde yangına karşı alınan önlemlerin yetersiz olduğunu anlatan Öner, "Düzgün bir yangın merdiveni yok, katlarda yangın tüpleri yok, yangın alarmları çalışmıyor." dedi.

Kartalkaya'da facia göz göre gelmiş: Yangın tüpü yok, alarm var ama çalışmıyor

"HİÇBİR ÖNLEM YOKTU"

Öner, otelin en üst katında kalan bir misafirin kurtulma sürecine ilişkin yaşananları şu sözlerle dile getirdi; "İtfaiyenin geldiğini söyledim, çarşafları ıslatıp kapının kenarlarına ve altına koymasını istedim. Hiçbir şekilde boşluk olmaması gerektiğini anlattım, adam dediğimi yaptı. Bugün hastanede bana, 'Ben yaşıyorsam bu canı sana borçluyum. Hiçbir önlem yoktu, benim çocuklarım olmasaydı ben de kendimi aşağı atacaktım' dedi. İtfaiye tarafından sepetle alındılar." Yangına ilişkin 9 kişi gözaltına alındı.

Kartalkaya'da facia göz göre gelmiş: Yangın tüpü yok, alarm var ama çalışmıyor

Kartalkaya'da facia göz göre gelmiş: Yangın tüpü yok, alarm var ama çalışmıyor
Kaynak: AA / 3.Sayfa
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76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili yeni gelişme
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Yorumlar (46)

Haber YorumlarıVEFA:

Burası 1 geceliği kişi başı 600 USD olan bir otel. Yanlış anlamayın Somali'de ya da Etopta'da değil, 23 yıldır aynı iktidar ve zihniyetin yönettiği Ampul Cumhuriyetindeki bir otel bu. Söz bitti!!

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Kültür ve Turizm Bakanını hemen görevden alacaksın denetleme denetim yok diye, daha bunun açıklaması yok, hala utanmadan röportaj veriliyor otelin önünden.

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Bir tane onur sahibi sorumlu yokmu istifa yada görevden alma Yazık ki çok yazık

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Haber YorumlarıHakan Kara:

turizm bakanının derhal istifa etmesi gerek içişleri bakanı derhal istifa aslında ..... parti komple istifa etmesi gerekir oraya ahşap bina izni veren turizm bakanlığı betonarme olsa belkide 1 tane bile insna ölmeyebilirdi geceliği 1000 dolar deniyor 36 milyar bre vicdansız para göz köpekler hiç mi önlem alınmaz hiç mi gavurun otelind ekonaklama yerinde işyerinde sigara dumanındna su fıskiyeleri devreye giriyor nedne istifa yok çok acı Allah rahmet etsin sabır versin ailelere

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Akape türkiyesi şaşırdık mı ? Hayır.

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Haber YorumlarıErol Birol :

Artık TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE bazı şeylerin değişmesi lazım. Bu iktidar ülkeyi bitme noktasına getirdi.

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Haber YorumlarıRamzi:

Tekstil atölyemiz bile altı ayda bir markamız tarafından denetleniyor

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Haber YorumlarıHüseyin Öner:

fazla para kazanma hırsı tedbir almanın önüne geçmiş devlet kira almayı KDV toplamayı biliyor ama bir yaz boyu yatan işletmeleri tedbir almaya zorlamıyor olan vatandaşlara giden canlara oluyor

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Haber YorumlarıVeysi Ataş:

Şimdi otelin ne suçu var? Devlet olarak bunları kontrol eden sertifikalandiran bir kontrol mekanizması yok, aslında var da yok yani, torpil rüşvet verildi mi herşey halloluyor.

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Haber YorumlarıMapo 77:

alarm olsa bile basacak yetkili yok

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