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Muş'ta 1400 kilometre uzaktan telecerrahiyle yapılan ameliyat Türkiye'de ilk oldu

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Muş'ta 1400 kilometre uzaktan telecerrahiyle yapılan ameliyat Türkiye'de ilk oldu
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Muş Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Aynur Karaca (43), İstanbul'dan 1400 kilometre uzaktan telecerrahi yöntemiyle ameliyat edildi. Ameliyatı İstanbul'dan bağlanan Doç. Dr. Derman Başaran ile Op. Dr. Haticegül Tuncer yürüttü, operasyonun Türkiye'de ilk kez yapıldığı belirtildi.

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, – MUŞ Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Aynur Karaca (43), 1400 kilometre uzaklıktaki İstanbul'dan telecerrahi yöntemiyle ameliyat edildi

Muş Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Aynur Karaca'nın yaşadığı rahatsızlık sebebiyle rahminin alınmasına karar verildi. Hastayla görüşen Muş Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Haticegül Tuncer, robotik olarak yapılacak ameliyatın Türkiye'de ilk kez uygulandığını söyledi.

Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından ameliyat başladı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) İstanbul Deneysel Araştırma (İDEA) Geliştirme ve Eğitim Ofisi'nden Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derman Başaran, robotik cerrahi sistemine uzaktan bağlanırken Muş Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Haticegül Tuncer ameliyatı hastanede yürüttü. İstanbul ile Muş arasında telecerrahi yöntemiyle histerektomi (rahmin alınması) ameliyatı başarıyla tamamlandı.

Muş Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, ameliyatı hasta güvenliğini esas alarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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