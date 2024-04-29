Askeri personelin kullandığı otomobil, polis aracına çarptı! 1 şehit, 4 yaralı

Isparta'da askeri personelin idaresindeki otomobil, trafik polisi Yonuz Turan'a çarptı. Hastaneye kaldırılan polis memuru yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit polis Yonuz Turan, 2018 yılında Isparta'da kış lastiği uygulamasında yaptığı denetimlerde görüntülenmiş ve nezaketi ile dikkati çekmişti.

ÖNCE POLİS MEMURUNA ARDINDAN ARACA ÇARPTI

Kaza 07.30 sıralarında Isparta-Eğirdir karayolunun 3. Kilometresinde meydana geldi. Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda görevli askeri personel İlker A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda radar uygulaması hazırlığı yapan Trafik Denetleme Müdürlüğünde görevli polis memuru Yonuz Turan'a ardından trafik aracına çarptı.

HASTANEYE KALDIRILAN POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

Çarpmanın şiddeti ile polis aracı ve polis memuru şarampole savruldu. Kazada Yonuz Turan, sürücü İlker A. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ali K., Yunus Y. ve Murat E. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı. Turan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Olay yeri ekipler tarafından güvenlik şeridi ile kapatıldı.

KAZA, RADAR UYGULAMASI SIRASINDA MEYDANA GELDİ

Olay yeri ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemeler sonrası kaza ile ilgili bilgi alan Isparta Valisi Aydın Baruş şehit olan polis memurunun Trafik Denetleme Müdürlüğünde görevli olduğunu belirterek "Personelimiz radar uygulaması yapmak üzere polis aracını emniyet şeridine çekiyor. Radar uygulamasını belirtmek içinde yine emniyet şeridine uyarı levhası koyuyor. O esnada süratli olduğunu tahmin ettiğimiz bir otomobil polis memurumuza çarpıyor. Olaydan sonra hastaneye kaldırıldı polis memurumuz ancak şehit oldu. Görevi başında şehit olan kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Öte yandan yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞEHİT POLİS MEMURU, NEZAKETİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Şehit polis memuru Yonuz Turan 13 Aralık 2018 tarihinde kış lastiği uygulamasında kameralar tarafından görev başında görüntülenmişti. Turan, Isparta-Antalya karayolu üzerinde yapılan denetimlerde kamyon, çekici ve otobüslerde tahrikli dingiller (çeker) lastiklerinde M+S ve wolfex işaretine bakarken, minibüs, kamyonet ve ticari araçlarda ise aynı işlem 4 lastik kontrolünü de gerçekleştirmiş, kontroller sonrası sürücüleri lastiklerinin durumu hakkında bilgilendirmişti. Turan, lastiklerini kontrol ettiği otobüslerin yolcularına da lastikler hakkında bilgi vermiş ve nezaketiyle dikkati çekmişti.