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6 ilden takviye gitti! Ankara ve Bolu'da alevlerin önüne geçilemiyor

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başlayıp Bolu Gerede'ye sıçrayan orman yangını saatlerdir kontrol altına alınamadı. Havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ederken, Demirler Köyü'nde 36 hane tedbir amaçlı tahliye edildi. Ayrıca 6 ilden destek ekip bölgeye sevk edildi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Söndürme çalışmaları için bölgeye 6 ilden destek ekip sevk edildi.

Gerede'deki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

ANKARA'DA BAŞLAYAN YANGIN BOLU'YA SIÇRADI

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde öğle saatlerindehenüz bilinmeyen nedenle otluk alanda yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, tanker ve 2 helikopter sevk edildi. Ankara-Bolu sınırında başlayan yangın daha sonra Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçradı.

Gerede'deki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

YANGIN "İNSAN KAYNAKLI"

Alevlerin etkilediği Demirler Köyü tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin bölgedeki yangın söndürme çalışmaları sürerken Ankara Valisi Vasip Şahin, yangının insan kaynaklı olduğunu açıkladı. Vali Şahin, "Gerekli incelemeler yapılıyor." dedi.

Gerede'deki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

36 HANE TAHLİYE EDİLDİ

AFAD da yangınlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği, 6 ilden destek ekip gönderildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün saat 12.28 sıralarında Gerede ilçesi Demirler köyü mevkiinde orman yangını meydana gelmiştir. İlgili tüm kurum ve kuruluşlarımız yangın söndürme çalışmalarına ilk andan itibaren başlamış olup; müdahale çalışmaları havadan ve karadan aralıksız devam etmektedir. Demirler köyünde tedbir amacıyla 36 hane tahliye edilerek güvenli bölgeye alınmıştır.

6 İLDEN DESTEK EKİP GİTTİ

Çalışmalara destek vermek amacıyla Eskişehir, Ankara, Çankırı, Zonguldak, Düzce ve Sakarya il AFAD müdürlüklerimizden ekipler bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Gerede'deki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

İşte bölgeden fotoğraflar:

Gerede'deki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Gerede'deki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Gerede'deki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Gerede'deki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Gerede'deki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Gerede'deki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Gerede'deki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman Yangını Kızılcahamam 3-sayfa ankara Gerede Dünya Bolu Çevre Doğa 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

Kadir Tokay:

Bilinçli ya da bilinçsiz, kim sebep olduysa, bundan sonra aldığı her nefes azap, yuttuğu her lokma haram olsun.

90
2
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Hakan Celik:

yaşanılabilir bir dünya bırakamıyoruz.NALET OLSUN YAKANLARA

49
1
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samet:

Bunlar hep küresel ısınmanın bir sonucu ne yazık ki insanoğlunun doymak bilmez iştahı kendi sonunu getirecek

33
7
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Doğrucu:

Okadar depremde akkıllanmadınız şimdidw yangınlarda hala akıllanmıyorsunuz.. yetim hakkı çıkıyor yetimin

5
4
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Punisher null:

insansiz hava ucaklariyla kontrol edilemez mi?

2
0
yanıtYanıtla
murat özkan:

Ormanı yakan her kimse yakalandığında doğduğuna pişman olacak neden dünyaya geldim diye görünmeyen tarafını düşünün ona göre hareket edin

2
0
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VEFA:

Herşeyi terminatör gibi yok ediyoruz. Çevreyi, insanlığı, değerleri, ahlağı, dini inançları iyiliği... Sonunda insanlık böyle giderse kendi kötülüğünde boğulacak!...

2
0
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