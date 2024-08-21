6 ilden takviye gitti! Ankara ve Bolu'da alevlerin önüne geçilemiyor

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Söndürme çalışmaları için bölgeye 6 ilden destek ekip sevk edildi.

ANKARA'DA BAŞLAYAN YANGIN BOLU'YA SIÇRADI

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde öğle saatlerindehenüz bilinmeyen nedenle otluk alanda yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, tanker ve 2 helikopter sevk edildi. Ankara-Bolu sınırında başlayan yangın daha sonra Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçradı.

YANGIN "İNSAN KAYNAKLI"

Alevlerin etkilediği Demirler Köyü tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin bölgedeki yangın söndürme çalışmaları sürerken Ankara Valisi Vasip Şahin, yangının insan kaynaklı olduğunu açıkladı. Vali Şahin, "Gerekli incelemeler yapılıyor." dedi.

36 HANE TAHLİYE EDİLDİ

AFAD da yangınlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği, 6 ilden destek ekip gönderildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün saat 12.28 sıralarında Gerede ilçesi Demirler köyü mevkiinde orman yangını meydana gelmiştir. İlgili tüm kurum ve kuruluşlarımız yangın söndürme çalışmalarına ilk andan itibaren başlamış olup; müdahale çalışmaları havadan ve karadan aralıksız devam etmektedir. Demirler köyünde tedbir amacıyla 36 hane tahliye edilerek güvenli bölgeye alınmıştır.

6 İLDEN DESTEK EKİP GİTTİ

Çalışmalara destek vermek amacıyla Eskişehir, Ankara, Çankırı, Zonguldak, Düzce ve Sakarya il AFAD müdürlüklerimizden ekipler bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

İşte bölgeden fotoğraflar: