Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Nev’in “Çok yalnızım” sözleri yeniden gündemde

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nev’in “Çok yalnızım” sözleri yeniden gündemde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

57 yaşında yaşamını yitiren şarkıcı Nev’in yıllar önce katıldığı programda söylediği “Çok yalnızım, tekim” sözleri yeniden gündeme geldi. Sanatçının sevdiklerine sahip çıkılması yönündeki çağrısı da dinleyenleri duygulandırdı.

Nev sahne adıyla tanınan Nevzat Doğansoy’un 57 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, yıllar önce katıldığı bir programdaki sözleri yeniden gündeme geldi. Sanatçı, konuşmasında yalnızlığından ve annesiyle ilgili anılarından söz etti.

“ÇOK YALNIZIM, TEKİM”

“100 bin ömrüm olsa aynı şekilde yaşarım” diyen Nev, “Çok yalnızım, tekim” sözleriyle hissettiklerini anlattı. Annesinin kendisini aradığını ve onu hiç yalnız bırakmadığını söyleyen sanatçı, konuşmasında sevdiklerinin kıymetini bilmeye de dikkat çekti.

“SEVDİKLERİNİZE SAHİP ÇIKIN”

Nev, “Annenize, babanıza, sevdiklerinize sahip çıkın” diyerek dinleyenlere seslendi. Hayatta haklı çıkmanın ve tartışmaların önemini sorgulayan sanatçının sözleri, vefatının ardından yeniden paylaşıldı. 

İlgili Haberler
Nev’in yarım kalan hayali yürek burktu: Denizci şarkılarından albüm hazırlıyorduNev’in yarım kalan hayali yürek burktu: Denizci şarkılarından albüm hazırlıyordu
Şarkıcı Nev hayatını kaybettiŞarkıcı Nev hayatını kaybetti
Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Bu haber 30 sitede yayınlandı.
Balık tutmaya gitti, bir daha geri dönemedi

Balık tutmaya gitti, bir daha geri dönemedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hal Yasası’nda yeni dönem! Zincir marketlere yerli ürün yükümlülüğü gündemde

Marketlerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Edirne ve Kırklareli’nde 23 düzensiz göçmen yakalandı

2 ilde toplam 23 kişi yakalandı! Gereken yapılacak
İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi

Baro seçiminde dikkat çeken anlar! Konuşma bitti, sloganlar yükseldi
Konya'da sanayi sitesinde korku dolu anlar! Usta ölümden döndü

Bir anda bomba gibi patladı! Saniyelerle ölümden döndü
Meclis'te hazırlıklar başladı! 1 milyon kişinin borcu silinecek

Meclis'te hazırlıklar başladı! 1 milyon kişinin borcu silinecek
Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket

Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket
Su kanalına uçan otomobilde ölen 4'ü çocuk 6 kişi, yan yana toprağa verildi

4'ü çocuk 6 kişi yan yana toprağa verildi