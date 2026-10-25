Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Su kanalına uçan otomobilde ölen 4'ü çocuk 6 kişi, yan yana toprağa verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Su kanalına uçan otomobilde ölen 4'ü çocuk 6 kişi, yan yana toprağa verildi Haber Videosunu İzle
Su kanalına uçan otomobilde ölen 4'ü çocuk 6 kişi, yan yana toprağa verildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde taziyeden dönerken otomobilin su kanalına uçması sonucu 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Feci kazada yaşamını yitirenlerin 2 anne ile 4 çocuğu olduğu öğrenildi. Aynı aileden 6 kişi, yakınlarının gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

  • Mardin'in Nusaybin ilçesinde taziyeden dönenleri taşıyan 47 ADZ 606 plakalı otomobil, Nusaybin-Cizre yolu üzerindeki Tepealtı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak su kanalına uçtu.
  • Kazada Zana Öztürk (5), Mert Öztürk (5), Mehmet Şirin Öztürk (11) ve Lavin Öztürk (9) olay yerinde, yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fikriye Öztürk (30) ile Gülcan Öztürk (28) ise kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
  • Fikriye Öztürk'ün Mert ve Mehmet Şirin Öztürk'ün, eltisi Gülcan Öztürk'ün ise Lavin ve Zana Öztürk'ün annesi olduğu belirlendi; 6 kişi Topaç Mahallesi'nde yan yana toprağa verildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde taziyeden dönerken otomobilin su kanalına uçması sonucu hayatını kaybeden 2 anne ve 4 çocuğu, gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Aynı aileden 6 kişinin cenazesi yan yana toprağa verilirken, geride büyük bir acı kaldı.

TAZİYEDEN DÖNERKEN FACİA YAŞANDI

Kaza, dün öğleden sonra Nusaybin-Cizre yolu üzerindeki kırsal Tepealtı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İlçe merkezinde bir yakınlarının taziyesinden dönenlerin bulunduğu, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 47 ADZ 606 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

4 ÇOCUK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı incelemede, otomobilde sıkışan Zana Öztürk (5), Mert Öztürk (5), Mehmet Şirin Öztürk (11) ve Lavin Öztürk'ün (9) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan Fikriye Öztürk (30) ile Gülcan Öztürk (28), ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak iki kadın da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İKİ ANNE VE DÖRT ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaşamını yitiren Fikriye Öztürk'ün Mert ve Mehmet Şirin Öztürk'ün, eltisi Gülcan Öztürk'ün ise Lavin ve Zana Öztürk'ün annesi olduğu öğrenildi.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi, Nusaybin Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilen cenazeler, kırsal Topaç Mahallesi'ne getirildi. İki anne ve dört çocuğu, yakınlarının gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

İlgili Haberler
Bu fotoğraftaki herkes hayatını kaybettiBu fotoğraftaki herkes hayatını kaybetti
6 kişinin öldüğü feci kazada kahreden detay: Taziyeden dönüyorlarmış6 kişinin öldüğü feci kazada kahreden detay: Taziyeden dönüyorlarmış
Mardin’de otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölüMardin’de otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz?

Baro seçimlerine damga vuran protesto
Bulgaristan'da seçim heyecanı! Edirne ve Tekirdağ'da sandıklar kuruldu

2 ilimizde seçim heyecanı! Vatandaşlar soluğu sandıklarda aldı
229 bin TL'lik telefonda büyük şok! Saatler içinde kırıldı

Araba fiyatına satılan telefon daha ilk günden hayal kırıklığı yaşattı
Koruma kararı vardı, tüfeği tutukluk yapınca bacaklarından vurdu! Yargıtay 15 yıllık cezayı bozdu

Tüfeği tutukluk yapınca tabancayla vurdu! 15 yıllık ceza bozuldu
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıramazan3759:

Allah rahmet eylesin

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nev’in “Çok yalnızım” sözleri yeniden gündemde

Nev'den geriye bu sözleri kaldı: Çok yalnızım
Karolin Fişekçi yıllar sonra tribüne döndü

Stat paylaşımı olay oldu: Bazı futbolcuları...
Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı

Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı
Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda karşı şeride geçen TIR otomobile çarptı! Sürücü hayatını kaybetti, 2 yaralı

Refüjü aşan TIR karşı şeritteki otomobile çarptı! Sürücü öldü
Fransa'daki gençlik isyanı İspanya'ya sıçradı! Barselona'da 100 gözaltı, 14 mağaza yağmalandı

Barselona yangın yerine döndü! 100 gözaltının 25'i reşit değil
İstanbul'da bir semt diken üstünde! Aynı sokakta 3 günde ikinci cinayet

İstanbul'da bir semt diken üstünde! Aynı sokakta ikinci cinayet
Nev’in yarım kalan hayali yürek burktu: Denizci şarkılarından albüm hazırlıyordu

Nev’in son hayali yürek burktu: Projesi yarım kaldı