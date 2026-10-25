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Yanlışlıkla hakemi tekmeledi! Görüntüdeki futbolcuyu Türkiye'de tanımayan yok

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Yanlışlıkla hakemi tekmeledi! Görüntüdeki futbolcuyu Türkiye'de tanımayan yok
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Bir dönemler Fenerbahçe forması giyen Diego Rossi, köşe vuruşu sırasında topa vurmak istediği sırada yanlışlıkla hakemi tekmeledi. Meksika Ligi takımlarından Monterrey forması giyen Rossi'nin olayın ardından yan hakeme serzenişte bulunduğu görüldü.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve kariyerine Meksika Ligi ekiplerinden Monterrey'de devam eden yıldız futbolcu Diego Rossi, köşe vuruşu kullandığı sırada talihsiz ve bir o kadar da ilginç bir an yaşadı.

YANLIŞLIKLA HAKEMİ TEKMELEDİ

Meksika Ligi'nde oynanan karşılaşmada köşe vuruşu için topun başına geçen oyuncu, korneri kullanmak üzere hamle yaptığı sırada çizgi üzerinde bekleyen yan hakemi fark edemeyerek yanlışlıkla hakeme tekme attı.

HAKEME SİTEM ETTİ

Topa vurmak isterken ayağı yan hakeme gelen oyuncu, pozisyonun ardından yardımcı hakeme sitemde bulundu. Yan hakemin korner bayrağının hemen dibinde durması nedeniyle atışı rahat kullanamadığını belirten tecrübeli futbolcu, bir süre hakeme serzenişte bulundu. Bu anlar anbean olarak kameralara yansıdı.

Cemre Yıldız
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