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Felaketi yaşayan İzmir'den acı görüntüler! Araçlar ve evler küle döndü

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Yüksek rüzgar ve nemle şiddetini artıran İzmir, Muğla, Aydın, Bolu, Manisa ve Karabük'teki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangınlarda tedbir amacıyla 3 bin 971 kişi tahliye edilirken İzmir'de alevlerin birçok aracı küle çevirdiği ortaya çıktı.

Ülke genelinde çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Tedbir amacıyla, İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa'da toplam 3 bin 583 kişi güvenli alanlara tahliye edildi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı'ndan yangınlara ilişkin yapılan açıklamada, " İzmir, Aydın, Muğla, Manisa ve Bolu'da çıkan orman ve kırsal yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Bolu, Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla illerinde meydana gelen orman yangınlarında 2 gün içinde hava araçlarıyla 583 saat uçuşta 2134 sorti yapılmış ve 7662 ton su atılmıştır. Yangın söndürme çalışmalarına, orman teşkilatının yanı sıra belediyeler, polis, AFAD, jandarma personeli de araçlarıyla destek veriyor" denildi.

Felaketi yaşayan İzmir'den acı görüntüler! Araçlar ve evler küle döndü

İZMİR'DE ARAÇLAR KÜLE DÖNDÜ

İzmir'de alevler geçtiği yeri küle çeviriyor. CNN Türk ekranlarına yansıyan görüntülerde yangın bölgesinde araçların da yandığı ortaya çıktı. CNN Türk Muhabiri Serdar Er, "Alevler o kadar etkili oldu ki arabanın cantı eridi. Burada bir erime gerçekleşiyor. Alevlerin madde üzerindeki etkisini görüyoruz. Alevlerin boyutunu göstermek adına farklı detay. Birçok noktada araç ve gereçler kullanılamaz hale geldi" dedi.

Felaketi yaşayan İzmir'den acı görüntüler! Araçlar ve evler küle döndü

AFAD'DAN YENİ AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Son bir haftada, ülke genelinde 131 zirai alan ve orman yangını meydana gelmiştir. Olası can kayıplarının önüne geçmek için yangınlara yakın yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarımız, güvenli alanlara tahliye edilmektedir. Bu kapsamda; İzmir'de 1.430, Manisa'da 1.475, Bolu'da 516, Aydın'da 550 vatandaşımızın tedbir amacıyla #AFAD, Jandarma ve Emniyet koordinesinde güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Vatandaşlarımızın, yeşil vatanımızı korumak ve olası kayıpların önüne geçebilmek için yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatırız" ifadelerine yer verildi.

Felaketi yaşayan İzmir'den acı görüntüler! Araçlar ve evler küle döndü

İZMİR YANGINI: ŞEHRİ İLGİLENDİREN BİR DURUM KALMADI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlara ilişkin son durumu açıkladı. Bakan Yumaklı, "72 yangından 69'u kontrol altına alındı. 6 tane aktif halde yangın var. İzmir Yamanlar'da yangının enerjisi düştü. Şehri ilgilendiren bir husus kalmadı. Dumanın bir bölümü büyükşehir belediyesinin çöp aktarma tesisiyle alakalı. Şehri tedirgen edecek bir durum yok. İzmir'de komple etkilenen alan 1600 hektar. İki uçak ve 11 helikopter müdahaleyi sürdürüyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

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