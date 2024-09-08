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Diyarbakır'da Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı

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Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından soruşturma derinleştirildi. Soruşturma kapsamında 21 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından, 21 kişi gözaltına alındı.

NARİN'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'dan acı haber geldi. Küçük kızın cansız bedeni jandarma ekiplerince köyün yakınlarındaki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Gelişmeyi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı

21 KİŞİ GÖZALTINDA

Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından yeni gelişme yaşandı. Yürütülen soruşturma kapsamında 21 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: " Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran evladımızın ölümünden sorumlu olanlarla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir. Hepimizi derinden üzen acı olayın açıklığa kavuşması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet savcısı daha görevlendirilmiştir.

Narin kızımızla ilgili otopsi işlemi devam etmektedir. Soruşturmanın bu aşamasında 21 şüphelinin gözaltına alınması talimatı verilmiştir. Narin evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."

Diyarbakır'da Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı

"ÇUVAL İÇERİSİNE KONUP DEREYE GETİRİLMİŞ"

Olaya ilişkin detayları veren Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, "Öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konup dere kenarına getirildiği, suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır" dedi.

Diyarbakır'da Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı

"ÜZERİNDE SON GÖRÜLDÜĞÜ KIYAFETLER VARDI"

Narin'in öldürülmesiyle ilgili detayları paylaşan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu şunları söyledi: "Kayıp çocuk Narin Güran en son görüldüğünde üzerinde görünen şahsi kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette, sabah saat 08.45 sıralarında maalesef ölü olarak bulunmuştur.

Diyarbakır'da Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı

"SUYUN İÇERİSİNE YERLEŞTİRİLMİŞ"

İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konup dere kenarına getirildiği, suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır. Daha önce aranılan tüm bölgelerin yeniden aranması çalışmamız kapsamında Eğertutmaz Deresi'nin bu bölgesi yeniden aranmış ve uzman jandarma ekiplerimizce kayıp kızımızın cenazesine ulaşılmıştır" açıklaması yaptı.

BÖLGE 8 DEFA ARANDI

Narin Güran'ı arama çalışmaları kapsamında Diyarbakır'daki özel ekiple, Ankara'dan gelen özel ekip, koordineli bir şekilde çalışma yürütmüştü. Ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmalarda mahallenin çevresi 8 kez aranmıştı. Ancak Narin'e dair bir ize rastlanmamıştı.

Diyarbakır'da Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı

İLK GÖZALTINA ALINAN AĞABEYİ OLMUŞTU

8 yaşındaki Narin'in kaybolmasına ilişkin ilk gözaltına alınan isim ağabeyi olmuş ancak ağabey kısa sürede serbest bırakılmıştı. 18 yaşındaki ağabey; kolunda görülen ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. Narin'e ait fotoğraflardan elde edilen çene yapısı örnekleriyle karşılaştırma için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Ancak ısırık izinin kime ait olduğu konusunda bir bulgu elde edilememişti. Ağabey bunun üzerine serbest bırakılmıştı.

Diyarbakır'da Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı

NARİN'İN AMCASI TUTUKLANDI

Kayıp Narin'i arama çalışmalarının 11'inci gününde yeni gözaltı haberi gelmişti. Narin'in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı olan Salim Güran gözaltına alınmıştı. Salim Güran, çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı. Mahkemeye tutuklamaya gerekçe olarak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten öldürme suçlamalarını göstermişti.

Diyarbakır'da Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı

AMCA SALİM GÜRAN NEDEN TUTUKLANDI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, amca Salim Güran'ın tutukluluğuna ilişkin açıklama yapmıştı. Bakan Tunç, "Tüm devlet kurumları seferber oldu. İfadeler alınıyor, o ifadeler çerçevesinde gözaltılar yapılıyor. DNA tespitleri var. DNA tespitleri açısından Narin'in anne-babasının araçtaki amcanın DNA'sının uyuşması nedeniyle tutuklama kararı verildi" ifadelerini kullanmıştı.

Diyarbakır'da Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı

"TUTUKLAMA BİR TEDBİR"

Tutuklamanın bir tedbir olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, "Suç şüphesi olduğunda hakimin takdiri tutuklama" demişti. Bakan Tunç şu ifadeleri kullanmıştı; "Ağabeyinin vücudundaki izlerle ilgili bir tespit yapıldı ama o morlukların kime ait olduğu tespit edilemedi. Tüm bunlar yargımız tarafından değerlendirilecek hususlar. Burada en ince detayına kadar yargımız gereğini yapacak."

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Diyarbakır'da Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

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Yorumlar (11)

ZİYA BAŞKAN:

İnşallah Adalet yerini bulur bekleyip göreceğiz

92
0
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Barış Korkmaz:

Bu yavrumuzun kanı yerde kalmamalı

73
1
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JokerAllame:

21 kişi ne demek ya ne istediniz bir tane çocuktan

55
1
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Nizamettin null:

İNŞALLAH SUÇLU BULUNURDA GEREKEN EN AĞIR CEZAYI BULSUN #NARİN :(

37
1
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Olcay Türkyılmaz:

Bence yavrucak görmemesi gereken bir şey gördü(annesi ile amcası gibi) konuşmasın diye... gerisini söylemek içinden gelmiyor

17
4
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faruk merttürk:

Örgütsel işler.

11
0
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Fkk:

21 kişi ne demek. Ne olduğunu ailesi de biliyor kesin başkaları da ama saklıyorlar. Garip bir olay bakalım arkasından ne çıkacak ne oldu da öldürdüler kızı. Neden kimse konuşmuyor.

7
0
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Şenol:

Ville maudite gerek bu köye

1
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