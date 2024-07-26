İzmir'in Dikili ilçesinde orman yangını! Alevler saatlerdir kontrol altına alınamadı

İzmir'in Dikili ilçesinde çıkan ve yerleşim yerlerine yaklaşan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangının yaklaştığı bir site ise tahliye edildi.

ORMAN YANGINI SAATLERDİR KONTROL ALTINA ALINAMADI

Çandarlı Mahallesi'nde gündüz saatlerinde ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi.

ALEVLERİN YAKLAŞTIĞI SİTE TAHLİYE EDİLDİ

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangında alevlerin yaklaştığı Mavikent Sitesi, tahliye edildi. Çandarlı-Denizköy kara yolu da yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Dikili Kaymakamlığına vekalet eden Bergama Kaymakamı Avni Oral, yaptığı açıklamada, yangına müdahale eden ekiplere takviye yapıldığını, 10 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal, 3 dozer ve 2 yer ekibi ile müdahalenin sürdüğünü belirtti.

Yangında yerleşim alanlarıyla ilgili gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Oral, şu bilgileri verdi: "Yerleşim yerleriyle ilgili bölümde yangın kısmen kontrol altına alındı. Burada sıkıntı kalmadı. Ancak yangının diğer ilerleme noktası olan ormanlık alanda çalışmalar sürüyor. Bu yönde de şu anda tehdit altında olan bir yerleşim alanı yok. Yangının konutlara sirayet etme durumu yok. Yalnızca bir sitedeki 3 evde kısmi hasarlar oluştu."

BAĞ EVİ KÜLE DÖNDÜ

Yangında bölgede bulunan bir bağ evi kül olurken, bahçedeki zeytin ağaçları da yandı. Bahçenin sahibi Mehmet Karaçam, "Ben buraya geldim. İlk itfaiye geldi, daha sonra jandarma ekipleri bana 'Aracını buradan kaldır' dedi. Ben de 'Evim burası' dedim ve Denizköy'e eşimi almaya gittim. Oradan gelene kadar yangın buraya kadar gelmiş. 10 yıllık emeğim 10 saniyede yok oldu. Babamdan kalma zeytinlik de yok oldu" dedi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, söndürme çalışmalarının olumlu yönde gittiği belirtildi.