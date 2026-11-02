Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sakarya Sapanca'da gizli kamera davasında 2 sanığa 1 yıl 9 ay 1'er gün hapis verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sapanca'daki mahkeme, bungalovda gizli kamera iddiasıyla yargılanan iki sanığı özel hayatın gizliliğini ihlalden 1 yıl 9 ay 1'er gün hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir bungalovda gizli kamerayla izleme yaptıkları iddiasıyla 2 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Sapanca 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık T.S. ile taraf avukatları huzurda bulundu, tutuksuz sanık H.K. ile avukatı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Söz verilen müşteki vekilleri mütalaaya katıldıklarını beyan ederek, sanıkların en üst sınırdan cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık H.K, "Kameraların çalışmadığı TÜBİTAK raporuyla sabittir. Bu sebeple beraatımı talep ederim." dedi.

Sanık T.S. ise mütalaayı kabul etmediğini belirterek, beraatını istedi.

Sanık müdafileri, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan hakim, sanıkları, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 1 yıl 9 ay 1'er gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Olay

Sakarya Valiliği, 15 Nisan 2025'te ilçedeki bungalovda gizli kamerayla izleme yapıldığına dair iddiaların kamuoyuna yansıması üzerine harekete geçmişti. Çalışmalar sonucu işletme sahibi H.K. (31) ile şüpheli bulunan T.S. (48) tutuklanmış, işletme ilçe belediyesi tarafından süresiz mühürlenmişti.

H.K. ve T.S. hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın Eylül 2025'te yapılan duruşmasında sanıklar tahliye edilmişti.

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Kavga, olay ne ararsan var! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası Conceiçao'nun bilinmeyenleri

Kavga, olay ne ararsan var! Conceiçao'nun bilinmeyenleri bu haberde
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB Meclisi'nde dengeler değişecek mi? DEM Parti'den açıklama var

İBB el değiştirecek mi? DEM Parti'den açıklama var
İBB davasında ünlü AVM'nin yöneticileri konuştu! '5 milyon dolar talep edildi'

Davada ünlü AVM'nin yöneticileri konuştu! Rüşvet talebi böyle yapılmış
Bursa'da metroda unuttuğu pasaportuna uçuşundan bir gün önce kavuştu! Endonezyalı öğrenci sevinçten secdeye kapandı

Pasaportu metroda kalmıştı! Çantasını görünce secdeye kapandı
Galatasaray'da istifa depremi sonrası flaş karar! Saat verildi

Galatasaray'da flaş karar! Saat verildi
Her şey bir doğum günü kartıyla başladı! 28 yıllık yürüyüş bugün sona eriyor

Bir doğum günü kartıyla başladı! 28 yıllık yolculuğun son günü
Türkiye'nin en soğuk yeri 5 gündür değişmiyor

Türkiye'nin en soğuk yeri! 5 gündür değişmiyor
Minik taraftar maça gittiğine pişman oldu ama sonrasını ömür boyu unutamayacak

Maça gittiğine pişman oldu ama sonrasını ömür boyu unutamaz