Deprem 10 ilde hissedildi, vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi

Balıkesir Sındırgı'da saat 19.53'te 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere, İzmir, Bursa, Aydın, Yalova, Eskişehir ve Ankara'dan da hissedildi. Gün boyu süren artçı depremler büyük panik yarattı.

VATANDAŞLAR GECEYİ SOKAKTA GEÇİRDİ

Artçı depremlerin de sürdüğü kentte Balıkesirliler geceyi sokakta geçirdi. Kimi vatandaşlar otomobilinde kimi vatandaşlar ise battaniyesini, yastığını alıp sandalye ve bankların üzerinde uyudu. Emekli biyoloji öğretmeni Vahit Çakmak (77), "Depreme evde yakalandım. 6.1 diyorlar ama ivmesi bence çok daha yüksek. Evde yıkılmadık yer kalmadı. Eşyalar devrildi. Evimizde çok şükür büyük hasar yok ama sıva çatlakları var. Geceyi sokakta geçiriyoruz. Artçılar sürüyor. Ciddi bir korkumuz var. Evlere bu nedenle giremiyoruz. Otomobilimizde yatacağız" dedi.

"SARSINTI OLUNCA KENDİMİ DIŞARIYA ATTIM"

Geceyi sokakta geçiren emekli hemşire Müşerref Çakmak, "Mutfakta yakalandım ve çok korktum. Bütün eşyalarımız yıkıldı. Çok şükür canımız sağ. Bu gece giremeyiz. Ama ilerleyen zamanlarda mecburen gireceğiz. Geceyi sandalye üzerinde geçireceğiz" dedi. Otogarda çalışan Alim Yandımoğlu, "Deprem anında otogardaydım. Sarsıntı olunca bir anda kendimi dışarıya attım. Sağı solu kontrol ettiğimde hasarlı bina görmedim. Eve gidip eşimle buluştum, şimdi de geceyi sokakta geçiriyoruz. Yetkililer de eve girmemize izin vermiyor zaten. Çok şiddetliydi korktuk" diye konuştu.

"EVİM ESKİ KORKUYORUM"

Sokakta geceyi geçiren bir diğer vatandaş ziraat mühendisi Ender Yüksel, "Şiddetli bir sarsıntı başladı evde otururken. Dışarıya kaçtık. Şimdi burada bekliyoruz" dedi. Ev hanımı Müstesna Öztürk, "Gelinim torunum hep beraber ailecek evdeydik. Öyle bir şiddetli geldi ki ben baygınlık geçirmişim. Bir cesaret bulup evimizden dışarı çıktık. İniş o iniş, hala sokaktayız. Evim eski korkuyorum. Yarın ise Allah kerim" dedi.

"ARTÇILARDA SÜRDÜĞÜ İÇİN SOKAKTA GECEYİ GEÇİRECEĞİZ"

Hüseyin Çetinkaya, "Depreme markette yakalandım. Allah kimseye göstermesin. İstanbul'da 1999 depremini yaşamıştım. Bu daha şiddetliydi. Artçılarda sürdüğü için sokakta geceyi geçireceğiz" ifadelerini kullandı. Bir diğer vatandaş Fatma Çoban, "Eşyalarımda sokaktayım. Böyle yatıyoruz yapacak bir şey yok. Canımızı kurtardığımıza şükrediyorum. Tavan hep tepeme döküldü. Geceyi burada geçireceğiz yapacak başka bir şey yok" dedi.

"SABAH HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, depremin yol açtığı hasarları anlatıp, "Tüm Sındırgı teyakkuz halinde. Devletimizin tüm kurumları çalışıyor. Gecenin bu saatinde herkes sokaklarda. Eve giremiyorlar. Bizim de görevimiz vatandaşın yanında olmak. En çok hasar gören kırsal mahalleler Gölcük, Alacaklı, Aslansede, Kızılgür mahalleleri. Bütün bu hasarları hep beraber açacağız. Sabah hasar tespit çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Acil yıkılması gereken binalarımızı hızlı bir şekilde tahliye edeceğiz. Yenilerini yapmak için de el birliğinde hep beraber mücadele edeceğiz" dedi.

GECE YARISI BİR DEPREM DAHA

Öte yandan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.55'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 10,39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.