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ABD felaketi yaşıyor! Saatlerdir süren yangın nedeniyle OHAL ilan edildi

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California'nın Pacific Palisades bölgesinde çıkan orman yangınlarında yaklaşık 3 bin dönüm alan yok olurken, Los Angeles'ta olağanüstü hal ilan edildi. Bölgeden tahliye edilenler arasında ünlü isimler de yer alırken, itfaiye teşkilatı basın sözcüsü David Acuna yangının halihazırda kontrol altına alınabilmesinin şimdilik mümkün olmadığını söyleyerek felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

ABD'nin California eyaletindeki lüks Pacific Palisades bölgesinde dün TSİ 21.30 sıralarında başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınında şu ana kadar 2 bin 921 dönümlük alan kül oldu. Yangın nedeniyle Los Angeles'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

"YANGIN HALA BÜYÜYOR"

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles'taki Pacific Palisades bölgesinde başlayarak evlere, iş yerlerine ve araçlara sıçrayan orman yangınıyla mücadele sürüyor. California Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı'na (CAL FIRE) göre alevler şu ana kadar 2 bin 921 dönümlük alanı küle çevirdi. Alevler çok sayıda Hollywood filminin çekildiği ünlü Palisades Charter Lisesi ve yakınındaki ilkokula da sıçradı. Bazı okullarda eğitime ara verildi. California Valisi Gavin Newsom düzenlediği basın toplantısında, "Birkaç değil, birçok yapı çoktan yıkıldı ve yangın hala büyüyor" ifadelerini kullandı.

ABD felaketi yaşıyor! Saatlerdir süren yangın nedeniyle OHAL ilan edildi

LOS ANGELES'TA OHAL İLAN EDİLDİ

Vali Newsom, Los Angeles'ta OHAL ilan etti. Los Angeles İtfaiye Departmanı, birkaç kişinin yaralandığını, 1 itfaiyecinin ciddi bir kafa travması geçirerek hastaneye kaldırıldığını aktardı.

ABD felaketi yaşıyor! Saatlerdir süren yangın nedeniyle OHAL ilan edildi

Los Angeles County'de şu ana kadar 220 bin ev ve iş yeri elektriksiz kalırken, 13 binden fazla yapının risk altında olduğu öğrenildi.

İTFAİYE UMUDUNU KESİYOR

Yangın söndürme çalışmaları bin 400'den fazla itfaiyeciyle devam ediyor. CNN'e konuşan itfaiye teşkilatı basın sözcüsü David Acuna, yangının halihazırda kontrol altına alınabilmesinin şimdilik mümkün olmadığını söyledi. Acuna, "Öncelikle tüm insanların bölgeyi terk etmesini sağlamakla ilgileniyoruz. Çünkü insan hayatının güvenliği en önemli şey" ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ İSİMLER DE TAHLİYE EDİLDİ

Tahliye emri verilen 30 bin kişi arasında oyuncu Eugene Levy ve James Woods da yer aldı. James Woods sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bize ulaşan tüm harika insanlara, bu kadar ilgili olduğunuz için teşekkür ederiz. Sadece tahliyeyi başarıyla gerçekleştirebildiğimizi bildirmek istedim. Şu anda evimizin ayakta olup olmadığını bilmiyorum ama ne yazık ki küçük sokağımızdaki evler ayakta değil" ifadelerini kullandı. Levy ise tahliye sırasında trafikte kaldığında yoğun duman gördüğünü söyledi.

ABD felaketi yaşıyor! Saatlerdir süren yangın nedeniyle OHAL ilan edildi

ON BİNLERCE KİŞİ YERİNDEN OLDU

Pacific Palisades yangınından kısa süre sonra Los Angeles County'de iki yangın daha çıktı. San Fernando'nun kuzeyindeki Hurst yangını 500 dönüme yayılırken, 44 binden fazla kişi için tahliye emri verildi, 40 bin yapının risk altında olduğu belirtildi. Pacific Palisades bölgesine 40 kilometre uzaklıkta, Altadena'daki Eaton yangını ise bin dönümlük alanı kapladı. 19 bin kişi tahliye edilirken, 8 bin 200 yapının risk altında olduğu aktarıldı.

ABD felaketi yaşıyor! Saatlerdir süren yangın nedeniyle OHAL ilan edildi

BIDEN'DAN ÇAĞRI

ABD Başkanı Joe Biden, yangından etkilenen bölgelerdeki sakinlere dikkatli olma ve yerel yetkililerin uyarılarını dikkate alma çağrısında bulundu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, yangın hakkında sık sık bilgilendirilirken, eyalet ve yerel yetkililere federal yardım teklif etti. Biden, "Yönetimim, müdahaleyi desteklemek için elinden gelen her şeyi yapacak" dedi. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de yangınla mücadele çerçevesinde federal kaynak sağlanacağını belirtti.

İŞTE YANGIN BÖLGESİNDEN DEHŞET VERİCİ GÖRÜNTÜLER

ABD felaketi yaşıyor! Saatlerdir süren yangın nedeniyle OHAL ilan edildi

ABD felaketi yaşıyor! Saatlerdir süren yangın nedeniyle OHAL ilan edildi

ABD felaketi yaşıyor! Saatlerdir süren yangın nedeniyle OHAL ilan edildi

ABD felaketi yaşıyor! Saatlerdir süren yangın nedeniyle OHAL ilan edildi

ABD felaketi yaşıyor! Saatlerdir süren yangın nedeniyle OHAL ilan edildi

ABD felaketi yaşıyor! Saatlerdir süren yangın nedeniyle OHAL ilan edildi

ABD felaketi yaşıyor! Saatlerdir süren yangın nedeniyle OHAL ilan edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErkan Arslan:

ABD Bu Yazi Kisi Dinlemez Yaniiy iste

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