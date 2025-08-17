"Beyaz eşya alacağım" diyerek 14 yaşında 2 tetikçi tutup eşinin kuyumcusunu kurşunlattı

'Beyaz eşya alacağım' diyerek 14 yaşında 2 tetikçi tutup eşinin kuyumcusunu kurşunlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Kağıthane'de kuyumculuk yapan Duygu G'nin iş yeri 1 gün arayla 2 kez kasklı saldırganlar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yapılan operasyonda 14 yaşındaki 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin adreslerinde piyasa değeri 3 milyon lira olan uyuşturucu ele geçirildi. Kadının boşanmak istediği eşi tarafından "Evinize beyaz eşya alacağım" diyerek 14 yaşındaki tetikçileri tuttuğu ortaya çıktı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde kuyumculuk yapan Duygu G'nin (40) iş yeri 1 gün arayla 2 kez kasklı saldırganlar tarafından kurşunlandı. İlk olay, 15 Temmuz Salı günü Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kasklı şüpheli kuyumcunun önüne geldi. Şüpheli burada tabancayla iş yerine ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

'Beyaz eşya alacağım' diyerek 14 yaşında 2 tetikçi tutup eşinin kuyumcusunu kurşunlattı

KUYUMCUYU KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR

Ertesi gün, kuyumcunun önüne yaya olarak gelen 1 kişi, o sırada motosiklete binen iş yeri sahibi Duygu G. ve B.K. isimli kadına ateş açtı. Saldırıda B.K. yaralanırken, iş yeri sahibi ise şans eseri saldırıdan yara almadan kurtuldu. Saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

'Beyaz eşya alacağım' diyerek 14 yaşında 2 tetikçi tutup eşinin kuyumcusunu kurşunlattı

14 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Saldırılarla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geriye ve ileriye dönük güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan saha çalışmalarında şüphelilerin kaldıkları ev de tespit edildi. Eve operasyon düzenleyen polis, M.K.(14) ve A.D.'yi (14) yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü. Evde yapılan aramalarda ise bin 195 gram marihuanna, 560 gram toz kokain, 3 adet hassas terazi, ruhsatsız tabanca, şarjörler ve fişek ele geçirildi.

'Beyaz eşya alacağım' diyerek 14 yaşında 2 tetikçi tutup eşinin kuyumcusunu kurşunlattı

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON TL UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan 2 şüpheli ele geçirilen uyuşturucu maddeyle birlikte emniyete götürüldü. Uyuşturucuların piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu bilgisine ulaşıldı. Haklarında "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma", "Mala zarar verme" ve "Kasten yaralama" suçlarından adli işlem başlatılan 14 yaşındaki 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsine çarptırıldı.

'Beyaz eşya alacağım' diyerek 14 yaşında 2 tetikçi tutup eşinin kuyumcusunu kurşunlattı

14 YAŞINDAKİ TETİKÇİLERİ BOŞANMAK İSTEDİĞİ EŞİ TUTMUŞ

Diğer yandan saldırıya uğrayan kuyumcu dükkanının geçtiğimiz aylarda 3 kez daha kurşunlandığı ve olayı gerçekleştiren 8 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi. Saldırıların kuyumculuk yapan kadının boşanmak istediği eşi Özkan G. tarafından tetikçi tutularak yaptırıldığı ortaya çıktı. Saldırı talimatını veren eşin ise yurt dışında olduğu bilgisine ulaşıldı.

'Beyaz eşya alacağım' diyerek 14 yaşında 2 tetikçi tutup eşinin kuyumcusunu kurşunlattı

"EVİNİZE BEYAZ EŞYA ALACAĞIM" DEMİŞ

Şüphelilerin ilk ifadelerinde Özkan G.'nin kendilerine, "Evinizi beyaz eşya alarak dizeceğim, sizi yurt dışına çıkaracağım" sözlerini söylediği öğrenildi. Kuyumcunun kepengine çok sayıda kurşun isabet etmesi dikkat çekti.

'Beyaz eşya alacağım' diyerek 14 yaşında 2 tetikçi tutup eşinin kuyumcusunu kurşunlattı

'Beyaz eşya alacağım' diyerek 14 yaşında 2 tetikçi tutup eşinin kuyumcusunu kurşunlattı

'Beyaz eşya alacağım' diyerek 14 yaşında 2 tetikçi tutup eşinin kuyumcusunu kurşunlattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
Putin, Trump'a Donetsk bölgesi karşılığında 2 cepheyi dondurmayı teklif etti

İşte zirvenin perde arkası! Putin yumuşadı, direttiği tek konu var
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAli Desidero:

Bunlar işte birkaç aya çıkacak nam yaptık hesabına başka ocaklar söndürecek, bu ıslah olmaz çocuklar en tehlikeli güruh ne istesen yaptırırsın, ülkenin çivisi çıktı gençlere hayal kurduramayınca onlar da mafyacılık oynayıp kolay zengin olmak istiyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBen Türkçe Bilmemek:

YAREBBİM.. sen bana sabır ver. Bu insanlar neden böyle yapıyor ?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek

Hız sınırları sil baştan! Genelgeyi Erdoğan imzaladı
Otobüs firması yüzünden başına gelenlere ağlayarak isyan etti

Otobüs firması yüzünden başına gelenlere ağlayarak isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.