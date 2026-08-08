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Trabzonspor'da transfer uçağı kalkıyor: Hedef Darwin Nunez

Trabzonspor'da transfer uçağı kalkıyor: Hedef Darwin Nunez
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Muhammed Salah'ı kadrosuna katan Trabzonspor, hücum hattına bir dünya yıldızı daha eklemek için harekete geçti. Bordo-mavililer, Al Hilal forması giyen Darwin Nunez'i kiralamak için Suudi Arabistan'da kritik görüşmeler gerçekleştirecek.

  • Trabzonspor Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Darwin Nunez transferinin son detaylarını görüşmek üzere Suudi Arabistan'a gidecek.
  • Trabzonspor'un Al Hilal forması giyen 27 yaşındaki Uruguaylı santrfor Darwin Nunez için kiralama formülü üzerinde durduğu ve görüşmelerin yıllık yaklaşık 8 milyon euroluk maliyet üzerinden sürdüğü iddia edildi.
  • Darwin Nunez, geçtiğimiz sezon Al Hilal formasıyla çıktığı 24 resmi karşılaşmada 9 gol ve 5 asist üretti.

Trabzonspor Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Darwin Nunez transferindeki son detayları görüşmek üzere Suudi Arabistan'a gidecek.

Şahinkaya, Muhammed Salah transferinde de kulübü temsil eden isimler arasında yer almış ve Mısırlı yıldız için geçtiğimiz hafta Yunanistan'a giden heyete başkanlık etmişti.

KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA

Trabzonspor yönetimi, Al Hilal forması giyen 27 yaşındaki Uruguaylı santrfor için haftalardır temaslarını sürdürüyor. Görüşmelerde kiralama formülü üzerinde durulurken, taraflar arasındaki temasların yıllık yaklaşık 8 milyon euroluk maliyet üzerinden devam ettiği iddia edildi.

SALAH TRANSFERDE KOZ OLACAK

Nunez'in Liverpool'dan yakın dostu Muhammed Salah ile yeniden aynı takımda oynama ihtimalinin transfer sürecinde Trabzonspor'un önemli kozlarından biri olacağı öne sürüldü. Bordo-mavililer, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek görüşmelerle transferde önemli mesafe katetmeyi hedefliyor.

24 MAÇTA 14 GOLE KATKI

Darwin Nunez, geçtiğimiz sezon Al Hilal formasıyla 24 resmi karşılaşmaya çıktı. Uruguaylı santrfor bu maçlarda 9 gol ve 5 asist üretti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZeki Anti:

Trabzon kaynağı bilinmeyen bir paraya mı kavuştu da kimse bilmiyor acaba. Transferleri olmayan parayla yaparsanız sonucunda kulübü kurtarmak için Fener ve Beşiktaş gibi bağış programları yapmak durumunda kalabilirler..

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