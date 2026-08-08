Acun Ilıcalı şampiyonluk favorisini açıkladı: Bir tık önde
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Süper Lig'de yeni sezon öncesinde şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Fenerbahçe'nin yaptığı transferlerle rakiplerinin önüne geçtiğini belirten Ilıcalı, "Şu andaki kadroyla Fenerbahçe bir tık önde" dedi.
- Acun Ilıcalı, mevcut kadroyla Süper Lig şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin bir tık önde olduğunu söyledi.
- Ilıcalı, Galatasaray'ın transfer dönemindeki hamlelerinin şampiyonluk yarışındaki dengeleri belirleyeceğini ifade etti.
- Ilıcalı, Hull City'nin Tzolakis için ödediği bonservis bedeliyle kulüp rekoru kırdığını ve daha yüksek bedelle yeni bir futbolcu transfer edeceklerini açıkladı.
Tandem Sports YouTube kanalına konuk olan Acun Ilıcalı, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında konuştu. Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunu çok beğendiğini belirten Ilıcalı, sarı-lacivertlilerin özellikle kadro derinliği açısından önemli bir noktaya geldiğini söyledi.
"FENERBAHÇE BİR TIK ÖNDE"
Ilıcalı, "Yani bir tık Fenerbahçe önde şu andaki kadroyla, bariz. Kadro olarak Fenerbahçe bir tık önde şu anda. Kadro derinliği çünkü istediğin kadar derin oldu" ifadelerini kullandı.
"GALATASARAY'IN TRANSFERLERİ LİGİ BELİRLER"
Galatasaray'ın transfer döneminde yapacağı hamlelerin şampiyonluk yarışındaki dengeleri değiştirebileceğini söyleyen Ilıcalı, "Galatasaray'ın yapacağı transferler belirler ligi. Galatasaray o refleksi hep veriyor. O refleksin tutması çok önemli ama Fenerbahçe'nin şu andaki kadrosunu çok beğeniyorum" dedi.
HULL CITY'DE TRANSFERLER DEVAM EDECEK
Hull City'nin transfer çalışmalarına da değinen Ilıcalı, Tzolakis için ödenen bonservis bedeliyle kulüp rekoru kırdıklarını söyledi. Ilıcalı, önümüzdeki günlerde daha yüksek bonservis bedeliyle bir futbolcuyu kadrolarına katacaklarını da belirtti.
"Tutmayan oyuncuları Acun Premier Lig'e alsın" şeklindeki yorumlara da yanıt veren Ilıcalı, "Manyak mısınız siz ya? Oğlum tutmamış adam! Ben niye Premier Lig'e alayım? Benim kalmam lazım ya orada. Bana daha yukarıya taşıyacak adam lazım" ifadelerini kullandı.