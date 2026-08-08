Acun Ilıcalı şampiyonluk favorisini açıkladı: Bir tık önde

Tandem Sports YouTube kanalına konuk olan Acun Ilıcalı, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında konuştu. Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunu çok beğendiğini belirten Ilıcalı, sarı-lacivertlilerin özellikle kadro derinliği açısından önemli bir noktaya geldiğini söyledi.

"FENERBAHÇE BİR TIK ÖNDE"

Ilıcalı, "Yani bir tık Fenerbahçe önde şu andaki kadroyla, bariz. Kadro olarak Fenerbahçe bir tık önde şu anda. Kadro derinliği çünkü istediğin kadar derin oldu" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'IN TRANSFERLERİ LİGİ BELİRLER"

Galatasaray'ın transfer döneminde yapacağı hamlelerin şampiyonluk yarışındaki dengeleri değiştirebileceğini söyleyen Ilıcalı, "Galatasaray'ın yapacağı transferler belirler ligi. Galatasaray o refleksi hep veriyor. O refleksin tutması çok önemli ama Fenerbahçe'nin şu andaki kadrosunu çok beğeniyorum" dedi.

HULL CITY'DE TRANSFERLER DEVAM EDECEK

Hull City'nin transfer çalışmalarına da değinen Ilıcalı, Tzolakis için ödenen bonservis bedeliyle kulüp rekoru kırdıklarını söyledi. Ilıcalı, önümüzdeki günlerde daha yüksek bonservis bedeliyle bir futbolcuyu kadrolarına katacaklarını da belirtti.

"Tutmayan oyuncuları Acun Premier Lig'e alsın" şeklindeki yorumlara da yanıt veren Ilıcalı, "Manyak mısınız siz ya? Oğlum tutmamış adam! Ben niye Premier Lig'e alayım? Benim kalmam lazım ya orada. Bana daha yukarıya taşıyacak adam lazım" ifadelerini kullandı.