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Fenerbahçe Lukaku için masada: Napoli'nin istediği rakam belli oldu

Fenerbahçe Lukaku için masada: Napoli'nin istediği rakam belli oldu
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Fenerbahçe ve Napoli, Romelu Lukaku transferi için görüşmelere başladı. Napoli 15 milyon euro isterken sarı-lacivertliler transferi 10 milyon euronun altında bitirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe, hücum hattını Romelu Lukaku ile güçlendirmek için Napoli ile temaslara başladı. Napoli'nin 33 yaşındaki golcü için pazarlık kapısını 15 milyon eurodan açtığı belirtildi.

FENERBAHÇE 10 MİLYON EURONUN ALTINI HEDEFLİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertli yönetimin ise transferi 10 milyon euronun altında bir bonservis bedeliyle sonuçlandırmayı hedeflediği aktarıldı. Taraflar arasındaki pazarlıklar devam ederken Lukaku'nun temsilcileri de sürecin içerisinde aktif rol oynuyor.

TEMSİLCİLERİ DEVREDE

Lukaku'nun temsilcilerinin Napoli ile olan iyi ilişkileri nedeniyle iki kulüp arasındaki görüşmelerde aktif şekilde yer aldığı belirtildi.  Fenerbahçe ile Napoli arasındaki bonservis pazarlığının nasıl sonuçlanacağı transferin geleceğini belirleyecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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