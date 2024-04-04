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Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın, 16 saatin ardından kontrol altına alındı

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Ankara'da sanayi bölgesinde kuvvetli rüzgarın da etkisiyle çevreye sıçrayan yangının kontrol altına alınması ve çevredeki iş yerlerinin güvenliğinin sağlanması için çalışmalar gece boyunca devam etti. Alevler 16'ncı saatin sonunda itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangın alanında soğutma çalışmaları devam ediyor.

FABRİKALARA SIÇRAYAN ALEVLERE DÖRT BİR KOLDAN MÜDAHALE

Yenimahalle ilçesinde yer alan Hurdacılar Sitesinde atık maddelerin yanması sebebiyle meydana gelen yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki diğer fabrikalara sıçradı. Devasa alevlerin neden olduğu dumanlar gökyüzünü kaplarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık, itfaiye, ABB ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kolluk kuvvetleri tarafından çevre güvenliği sağlanırken, itfaiye ekiplerince yangına müdahale edilmeye başlandı. Büyüyen yangına havadan Orman Genel Müdürlüğü ve Jandarma helikopterleri ile de müdahale edildi. Aradan geçen 16 saatin ardından ekiplerin yoğun müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın, 16 saatin ardından kontrol altına alındı

YANGININ HASARI HAVA AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI

Günün ilk ışıkları yangının bilançosunu da ortaya koydu. Çok büyük bir alanın küle döndüğü kameralara yansıdı. Ekiplerin yangına müdahalesi havadan görüntülenirken, bölgede çok sayıda polis, jandarma, sağlık, ABB ve AFAD ekibi hazır bekledi. İtfaiye ekipleri de soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın, 16 saatin ardından kontrol altına alındı

"İDDİALAR VAR FAKAT HENÜZ KONUŞMAYALIM"

Bölgede açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Henüz net bilgileri alamadık. Lastik yangını diye gelmiş ihbar. Patlamalar da olmuş. Geniş de bir alan olduğu için rüzgarla birlikte çabuk büyümüş. Çeşitli iddialar var fakat henüz onlar hakkında konuşmayalım." ifadelerini kullandı.

Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın, 16 saatin ardından kontrol altına alındı

Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın, 16 saatin ardından kontrol altına alındı

Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın, 16 saatin ardından kontrol altına alındı

Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın, 16 saatin ardından kontrol altına alındı

Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın, 16 saatin ardından kontrol altına alındı

Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın, 16 saatin ardından kontrol altına alındı

Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın, 16 saatin ardından kontrol altına alındı

Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın, 16 saatin ardından kontrol altına alındı

Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın, 16 saatin ardından kontrol altına alındı

Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın, 16 saatin ardından kontrol altına alındı

Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın, 16 saatin ardından kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Ankara 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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