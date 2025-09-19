Haberler

Antalya'nın Aksu İlçesinde Orman Yangını

Antalya'nın Aksu İlçesinde Orman Yangını
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksu ilçesi Kumköy Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Aksu ilçesi Kumköy Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz yönlendirildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dayakçı öğretmene ödül gibi atama: Özel eğitim bölüm başkanı oldu

Ödül gibi atama: O öğretmen artık başkan
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taliban kadın yazarların kitaplarını yasakladı

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran bir karar daha! Resmen yasaklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.