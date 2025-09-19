Antalya'nın Aksu İlçesinde Orman Yangını

Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Aksu ilçesi Kumköy Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz yönlendirildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. - ANTALYA