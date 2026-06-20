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Herkes tatildeyken o durmuyor! Vedat Muriqi, çalışmalara başladı

Herkes tatildeyken o durmuyor! Vedat Muriqi, çalışmalara başladı
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Fenerbahçe'nin 3 yıllık sözleşme imzaladığı Kosovalı golcü Vedat Muriqi, yeni sezon öncesi bireysel olarak çalışmalara başladı. Birçok futbolcunun tatilde olduğu dönemde Vedat Muriqi'nin çalışma yapması sarı-lacivertli taraftarların takdirini kazandı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kosovalı golcü Vedat Muriqi, sarı-lacivertli camiayı şimdiden heyecanlandırmaya başladı. 

AYAĞININ TOZUYLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Kulüple 3 yıllık sözleşme imzalayan 25 yaşındaki santrfor, yeni sezon öncesi kelimenin tam anlamıyla kampa girdi. Birçok futbolcunun tatilde olduğu, sezonun yorgunluğunu attığı bu dönemde Muriqi, bireysel olarak yoğun bir antrenman programına başladı. 

TARAFTARLARIN TAKDİRİNİ TOPLADI

Tatil yapmak yerine erkenden kolları sıvayan golcü oyuncunun bu profesyonel ve hırslı tutumu, sarı-lacivertli taraftarlardan büyük alkış topladı. Sosyal medyada takdir toplayan Kosovalı yıldız, yeni sezonda Fenerbahçe’nin gol yükünü sırtlamaya hazır olduğunun sinyallerini şimdiden güçlü bir şekilde verdi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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