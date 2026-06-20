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Dünya Kupası'ndan elenmemizin ardından Montella'dan ilk sözler: Kader bizden yana değildi

Dünya Kupası'ndan elenmemizin ardından Montella'dan ilk sözler: Kader bizden yana değildi Haber Videosunu İzle
Dünya Kupası'ndan elenmemizin ardından Montella'dan ilk sözler: Kader bizden yana değildi
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A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası'ndan elendiğimiz Paraguay maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yaşanan senaryonun 50 yılda bir gerçekleşebileceğini belirten Montella, ''İki maçta 65 şut var! topla oynamayı söylemiyorum bile! Kader bizden yana değildi! Futbolcularımıza, kafalarını kaldırmalarını söyledim. Bazen söylenir ya, nasipten de ötesi yok!" dedi.

  • A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay'a 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti.
  • Teknik direktör Vincenzo Montella, iki maçta 65 şut çekildiklerini ve kaderin kendilerinden yana olmadığını söyledi.
  • Montella, futbolcularının hırs ve mücadelesinden memnun olduğunu ancak sonucun istedikleri gibi olmadığını ifade etti.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay'a 1-0 mağlup olan A Milli Takım, turnuvaya veda etti. Maçın ardından Vincenzo Montella, açıklamalarda bulundu. 

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Büyük bir hayal kırıklığını yaşadıklarını aktaran Montella, "Çok çok üzgünüm. Milletimiz adına büyük beklentiler vardı. Bizim de beklentilerimiz büyüktü. TFF adına da çok üzgünüm, nasıl çalıştıklarını biliyorum. Futbolcuların nasıl çalıştıklarını biliyorum.'' dedi. 

"50 YILDA BİR OLUR"

Sözlerine devam eden İtalyan hoca, "35 yıldır futboldayım, normalde 50 yılda bir denk gelir ama bize 2 maçta denk geldi! İki maçta 65 şut var! topla oynamayı söylemiyorum bile! Kader bizden yana değildi! Futbolcularımıza, kafalarını kaldırmalarını söyledim. Bazen söylenir ya, nasipten de ötesi yok!" ifadelerini kullandı. 

"OLMADI MAALESEF"

Montella, futbolcularının performansından memnuniyetini dile getirerek, "Her zaman futbolcularımızın çalışkanlık yüzdesine ve hırsına bakarım. Sahadaki ruhlarına bakarım. Hepsinde inanılmaz bir hırs vardı. İki maçta sonuna kadar mücadele ettiler. Onlara desteğim sonuna kadar olacak. Kimse kendini geri çekmedi, herkes çalıştı ve çok mücadele etti. Olmadı maalesef..." sözlerini sarf etti. 

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıw5h2dc6z92:

senol hoca takimda olmalı istediği futbolcuyu almalı mankenlerle dansözleri oynatmamalı

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Haber YorumlarıHak Adalet Adalet:

Ağam bizimle eğleniyiii.

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Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

ne diyordu çakma mafya kılıklı, dünya kupasını alıp dönecez, gol atamadan dönüyoruz, onurlu insanlar istifa eder ama nerde

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Haber YorumlarıErkan Search & Rescue:

Çok yetenekli teknik adamlarımız var.Buna bu paralar verilmesi yazık günah.

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Haber YorumlarıTürkmen Beyi Beyi:

Adamın fener sevdası beşiktaş düşmanlığından başka bir numarası yok

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