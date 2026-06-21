Haberler

Singo sakatlandı, Almanya 90+4'te kazandı

Singo sakatlandı, Almanya 90+4'te kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Almanya, Fildişi Sahili'ni 90+4'te attığı golle 2-1 mağlup etti. Galatasaraylı futbolcu Wilfried Singo, sakatlık yaşamasının ardından maça devam edemedi.

FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu ikinci hafta maçında Almanya ile Fildişi Sahili karşı karşıya geldi. Toronto'daki BMO Field'da oynanan mücadeleyi Almanya, 2-1 kazandı.

PANZERLER GERİDEN GELDİ

Fildişi Sahili, 30. dakikada Kessie'nin attığı golle öne geçti ve devreyi üstün tamamladı. İkinci yarıda baskısını artıran Almanya, 68. dakikada Deniz Undav ile skora denge getirdi. Maçta son sözü de Almanya söyledi. Oyuna sonradan giren Deniz Undav, 90+4. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve takımını öne geçirdi.

SINGO DEVAM EDEMEDİ

Mücadelenin son anlarında sakatlanan Galatasaraylı futbolcu Wilfried Singo, 82. dakikada yerini Doue'ye bıraktı. Singo'nun bu anlarda oldukça üzgün olduğu görüldü. 

ALMANYA GRUPTAN ÇIKTI 

Bu sonuçla birlikte Almanya, puanını 6'ya yükselterek bir üst tura yükselmeyi garantiledi. Fildişi Sahili ise 3 puanda kaldı. Almanya, grubun son haftasında Ekvador ile karşılaşacak. Fildişi Sahili ise Curaçao'nun rakibi olacak.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
ABD Başkanı Donald Trump: 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı’ndan geçiş ücreti alınmayacak

Trump, Hürmüz Boğazı için süre verdi: Anlaşma tamamlanmazsa biz alırız
CHP’li belediyeler arasında pankart krizi: Ankara Büyükşehir Belediyesi astı, Haymana Belediyesi kaldırdı

Başkentte pankart krizi! Mansur Yavaş astı, CHP’li belediye kaldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti
Trump'tan skandal Ukrayna çıkışı: Kadınları hariç hayranı değilim

Ukrayna için söyledikleri savaş çıkarır! Kadınları hariç...

Hakan Çalhanoğlu‘nun eşinden eleştirilere karşı zehir zemberek açıklama

Milli yıldızımızın eşinden eleştirilere karşı zehir zemberek açıklama
Aziz Yıldırım, Sadettin Saran'ın transfer ettiği yıldız ismi gönderiyor

Sadettin Saran'ın transfer ettiği yıldız ismi takımdan gönderiyor
Kulağındaki küpeyi çıkaramayınca sınava alınmadı, okul bahçesinde yere yığıldı

Hayalleri yarım kaldı! Ne yaptıysa olmadı, okulun önünde yere yığıldı
Barış Alper'den ıslıklı protestoya beklenmedik karşılık

Barış'tan ıslıklı protestoya beklenmedik karşılık
Ünlü şarkıcı Ömer Danış'tan üzen haber: Ayak parmakları kesildi

90'lara damga vuran ünlü şarkıcıdan kahreden haber