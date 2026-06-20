Fethiye'deki komşu dehşeti kamerada

Muğla'nın Fethiye ilçesinde komşular arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Fethiye ilçesi Eldirek Mahallesi'nde geçtiğimiz 18 Haziran'da meydana geldi. İddiaya göre, O.K. (62) komşuları Ramazan Çalışkan (42), eşi E.Ç. (40) ve 13 yaşındaki kızları E.Ç.'ye av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırıda Ramazan Çalışkan, eşi ve kızı yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Ramazan Çalışkan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan O.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Bir kişinin hayatını kaybettiği iki kişinin de yaralandığı olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, evin kapısının kapatıldığı sırada küçük kızın kapıyı kapattığı, ardından şüphelinin bağırarak küfür ettiği görülürken, kısa süre sonra yaşanan saldırı anları da yer aldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı