Haberler

Fenerbahçe Beko forması giyen Nando De Colo, basketbolu bıraktı

Fenerbahçe Beko forması giyen Nando De Colo, basketbolu bıraktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Beko'nun Fransız oyun kurucusu Nando De Colo, 2006 yılında başladığı profesyonel basketbol kariyerini dün akşam kazandıkları şampiyonlukla noktalayarak aktif basketbolculuk kariyerini sonlandırdı.

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'nun Fransız oyun kurucusu Nando De Colo, aktif basketbolculuk kariyerini noktaladı.

DE COLO'DAN BASKETBOLA VEDA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2006 yılında başladığı profesyonel basketbol kariyerinde kazandığı başarılarla Avrupa basketbolunun efsaneleri arasına adını yazdıran, 2019-22 ve 2025-26 sezonlarında giydiği çubuklu formamızla sarı mirasımızda da özel bir yer edinen oyuncumuz Nando De Colo, kariyerini dün akşam kazandığımız şampiyonlukla noktaladı." ifadeleri kullanıldı.

''BAŞARI, SAĞLIK VE MUTLULUK DİLİYORUZ''

Açıklamada, "Nando'ya, Avrupa basketboluna ve Fenerbahçe basketboluna yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, her zaman ailemizin bir parçası olacak De Colo ailesine hayatlarının yeni bölümünde başarı, sağlık ve mutluluk diliyoruz." denildi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Isparta’da kontrolden çıkan tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 25 yaralı

Isparta’da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
CHP’li belediyeler arasında pankart krizi: Ankara Büyükşehir Belediyesi astı, Haymana Belediyesi kaldırdı

CHP’de pankart krizi! Mansur Yavaş astı, CHP’li belediye kaldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir kızını öldürdü, eşi ve diğer kızını ağır yaraladı

Dehşet evi! Bir kızını öldürdü, eşi ve diğer kızını ağır yaraladı
Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, ittifak yapacakları partiyi açıkladı

Fatih Erbakan ittifak yapacakları partiyi açıkladı
Ünlü şarkıcı Ömer Danış'tan üzen haber: Ayak parmakları kesildi

90'lara damga vuran ünlü şarkıcıdan kahreden haber
Paraguay basınından Türkiye için kızdıran yorum: Sözde güçlü takım

Paraguay'dan Türkiye için hadlerini aşan yorum
Hollanda, İsveç'i ezip geçti

İzlemeyenler 'Biz ne kaçırdık' diyor! Rakiplerini resmen ezip geçtiler
Barış Alper'den ıslıklı protestoya beklenmedik karşılık

Barış'tan ıslıklı protestoya beklenmedik karşılık
'Pişman değilim' diyen Kılıçdaroğlu'ndan tepkiler sonrası yeni 'Demirtaş' açıklaması: Hakkını sonuna kadar arayacağım

Kılıçdaroğlu'ndan tepkiler sonrası yeni 'Demirtaş' açıklaması