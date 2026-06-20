Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru

Mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla kurultayın iptal edilmesinin ardından yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV canlı yayınında adeta patladı. Kendisine yöneltilen "Erdoğan mı sizi destekliyor?" sorusu karşısında çok sinirlenen Kılıçdaroğlu, hem soruya hem de program moderatörlerine sert tepki gösterdi.

SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

CHP'de mahkeme kararıyla yaşanan liderlik değişimi sonrası gözlerin çevrildiği Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik ortaya atılan iddialara dair gelen bir soru üzerine öfkesine hakim olamadı.

"BU SORU SORULUR MU YA?"

Canlı yayında gazetecilerin, siyaset kulislerinde konuşulan "Cumhurbaşkanı Erdoğan mı sizi destekliyor, bu süreç onun işine mi yarıyor?" minvalindeki sorusu üzerine Kılıçdaroğlu küplere bindi. Geçmişten bugüne verdiği siyasi mücadeleyi hatırlatan CHP lideri, "Bu soru sorulur mu ya? Bu kadar büyük mücadele yapmış bir kişiye bu soru sorulur mu? Hangi gazeteci bu soruyu sorar? Benim hayatım boyunca bu rejime karşı, tek adam rejimine karşı nasıl mücadele ettiğimi bütün Türkiye biliyor" şeklinde konuştu.

CANLI YAYINDA KANAL YÖNETİMİNE UNVAN TEPKİSİ

Gergin anların yaşandığı programda Kılıçdaroğlu, sadece soruya değil, konuk olduğu Sözcü TV'nin ekran altı yazılarındaki (KJ) tutumuna da tepki gösterdi. Kurultayın iptal edildiğini ve yasal olarak halen partinin lideri olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu "Ekrana neden 'CHP Genel Başkanı' yazmıyorsunuz? Kurultay mahkeme kararıyla iptal edildi, ben de partinin genel başkanıyım. Buraya da buraya genel başkan sıfatıyla geldim. Gerçekleri neden tam olarak yansıtmıyorsunuz?" dedi.